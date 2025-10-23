10/23 今彩539頭獎開出1注 威力彩頭獎摃龜

10月23日開獎的第114000257期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

10月23日開獎的第114000257期今彩539頭獎開出1注，由新北市樹林區佳園路三段91號1樓的壕運來彩券行開出，每注可得800萬元。第114000085期威力彩頭獎摃龜。

第114000084期威力彩中獎號碼為「第一區：05，09，11，21，32，35，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共23注中獎，每注可得2萬元；伍獎共168注中獎，每注可得4000元；陸獎共1123注中獎，每注可得800元；柒獎共2446注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3120注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5803注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8327注中獎，每注可得100元。

第114000257期今彩539中獎號碼為「08、15、27、37、38」。開出1注，每注可得800萬元；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共5904注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6353注中獎，每注可得50元。

第114000257期39樂合彩中獎號碼為「08、15、27、37、38」。四合開出3注，每注可得21萬2500元；三合共175注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3364注中獎，每注可得1500元。

第114000257期3星彩中獎號碼為「268」。壹獎共116注中獎，每注可得5000元。

第114000257期4星彩中獎號碼為「5209」。壹獎共23注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

