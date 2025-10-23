為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃園鐵皮網拍倉庫慘遭祝融 業者夫婦遺體火場尋獲

    2025/10/23 22:16 記者陳璟民／桃園報導
    桃園市桃園區樹仁三街今早驚傳倉庫火災，濃煙密布，疑受困火場的網拍業者夫婦遺體晚間尋獲。（桃園市消防局提供）

    桃園市桃園區樹仁三街今早驚傳倉庫火災，濃煙密布，疑受困火場的網拍業者夫婦遺體晚間尋獲。（桃園市消防局提供）

    桃園市桃園區樹仁三街網拍業者倉庫今天發生火災，59歲呂姓老闆與50歲柳姓妻子疑似受困失聯，市消防局獲報動員灌救到中午撲滅火勢，火場搜尋結果，先後於晚間7點23分、8點54分發現柳女、呂男遺體，都明顯死亡，未送醫，由家屬後續處理。

    桃園市消防局今天上午8點36分獲報本案，累計動員消防人員157名、義消人員17人、消防車35輛、救護車10輛前往救災，8點40分開始灌救，9點37分初步控制火勢，中午12點32分撲滅。

    市消表示，起火戶為連棟3戶鐵皮構造廠房的網拍業者倉庫，內部隔間3層樓，樓地板為木質，2樓有房間，倉庫內堆滿家用五金等網拍商品，不乏易燃物，火勢延燒毗鄰的2戶，燃燒面積共約320平方公尺，因鐵皮塌陷，下午由重機具協助進行殘火處理，同時火場搜尋呂男與柳女，遺憾晚間於倉庫後方發現他們命喪火窟，起火原因與損失尚待調查釐清。火災發生及救災期間，下風處的旭登護理之家共疏散86名安養住戶。

    相關新聞請見︰

    桃園倉庫失火老闆夫婦受困搶救中 附近長照機構老婦被煙嗆傷

