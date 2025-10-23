立法院當值司機駕休旅車暴衝 撞路邊違停賓士

立法院當值黃姓司機駕駛休旅車暴衝。（警方提供）

今（23）日晚間近7時許，一輛自立法院青島三館旁停車場駛出的黑色休旅車突然暴衝，先猛撞路邊違規暫停的賓士轎車，再失控衝向前方圍欄，最後碰撞立法院青島三館牆邊才停下，休旅車黃姓駕駛出現頭暈情形、送醫治療，賓士車駕駛當時未在車內，躲過一劫。

警方調查，肇事的34歲黃姓駕駛為立法院今日當值司機，他聲稱當時是要去北車接民進黨團柯總召，結果一踩油門，車輛無故暴衝，才造成失控。轄管北市警中正一分局交通分隊將調閱監視畫面，進一步過濾釐清肇責。

警方表示，今日晚間6時41分許，黃男駕駛休旅車自鎮江街3號停車場駛出時，車輛不明原因衝向路邊黃線停車的賓士車，當時賓士車駕駛不在車內，結果在休旅車的推撞下，2車再撞向前方圍欄，卡在立法院青島三館牆邊。黃男車輛受損嚴重隨即冒煙，但無火勢。

黃男當下意識清楚，但出現頭暈情形，身上並無明顯外傷，送往台大醫院。警方找到賓士車駕駛，針對雙方都進行酒測檢驗，均無酒後駕車情事，詳細肇事原因尚待調查釐清。

黃姓司機駕駛的休旅車受損嚴重。（警方提供）

