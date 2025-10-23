台中出現非洲豬瘟 高檢署啟動打擊民生犯罪連繫平台

高檢署檢察長張斗輝。（資料照）

針對近期出現疑似「非洲豬瘟」案例，法務部長鄭銘謙指示，應即整合行政與司法體系能量，強化聯繫通報、全面追查不法、建立下架機制、從嚴追究刑責、溯源查緝斷根、統一法律適用，並適時對外說明，法務部所屬檢察機關將與各部會機關協力積極查緝；高檢署已啟動「打擊民生犯罪連繫平台」，今日並召開「偵辦非洲豬瘟防疫聯繫會議」，會中達成8大共識。

高檢署今下午邀集行政院食品安全辦公室、衛福部食藥署、農業部檢疫署、法務部檢察司、內政部警政署保七總隊及台中地檢署等相關機關共同研商，討論通報機制、檢疫、稽查下架、溯源查扣及究責不法等具體作法，防範疫情擴大並防杜疑義肉品流入市場。

高檢署指出經共同研商，取得8大共識。以下為共識內容：

1、食藥署及檢疫署各稽查單位於查核及檢驗過程中，如發現有業者涉有刑事責任，請依動物傳染病防治法及其他相關法規，盡速檢附相關資料通報高檢署聯繫窗口，如情況急迫，請即通報轄區地檢署聯繫窗口，並副知高檢署聯繫窗口依法偵辦，並為必要的行政處置。

2、目前疑似個案已由台中地檢署積極偵辦；其他地檢署如接獲疑似案件或相關通報，應副知高檢署並即時協同警調及相關行政機關，全力查緝非法輸入、移動、散播等違反動物傳染病防治法及其他犯行，並積極查扣證物、追溯金流、查扣犯罪所得及移送裁罰，以有效打擊不法，安定民心。

3、為期迅速聯繫、查緝、檢驗、下架，高檢署與行政院食品安全辦公室、食藥署、檢疫署及保七總隊建立中央聯繫窗口，並請各地檢署與轄區所在地的衛生局亦建立聯繫窗口，保持密切聯繫。

4、各地檢署及司法警察機關應與檢疫署、地方政府防疫機關、食藥署及衛生局強化橫向聯繫，同步積極進行查處，連續假日期間仍請增派人力，全力杜絕疫情擴散。

5、各地檢署於偵辦是類案件，如認涉有犯罪嫌疑而有下架必要，請通報中央及地方聯繫窗口，即時下架。

6、各地檢署偵辦是類案件，溯源結果如發現上游不法業者係同一，請透過聯繫平台通報高檢署統合各地檢署偵辦，以強力溯源。

7、各地檢署於偵辦是類案件適用法律如有疑義，請通報高檢署，由高檢署邀集相關機關研議後統一見解。

8、「非洲豬瘟防疫偵辦聯繫會議」原則上採不定期滾動性檢討，下次會議時間為10月28日，日後視情況與偵辦進度，得隨時召開臨時會議。

