假義消金髮Yuki自爆「XXY」雙性人 盼身分證性別欄改「女性」

「Yuki」今天一身女性裝扮出庭，拿出身分證表示雖然現在是男性，但希望以後能改成女性。（記者陳建志攝）

台中許姓男子自稱是日本籍女子「Yuki」，2022年發生車禍時，持偽造的「修諺凱醫療救護事業集團」隊員證件向員警證明身分，檢方依偽造特種文書罪將他起訴。他今天開庭時以長髮、短裙的女性裝扮現身，強調非故意「男扮女裝」，而是因自己染色體是「XXY」雙性人，打從心底認為自己是「女性」，也希望身分證的性別欄可以早日改為「女性」。

台中地檢署檢察官之前剪報分案，偵查後認為許男介入救援溺水一事並未涉及犯罪，但是2022年發生車禍時，曾拿出「修諺凱醫療救護事業集團」隊員證向警方證明身分，涉及偽造特種文書，依法起訴。

請繼續往下閱讀...

許男今天出庭時，否認涉嫌偽造文書，庭訊後大方接受媒體訪問，強調雖然經歷了這次的風波，但未來如果在路上發現有人沒有呼吸心跳，自己還是會義不容辭地做「CPR」救人。

對於自己一身女性裝扮，有人認為他是刻意「男扮女裝」，許男則自爆，自己的染色體是「XXY」的雙性人，而非一般男性的「XY」，「我可能會是有男性生殖器、沒有睪丸，有子宮、沒有陰道，諸如此類的情況。」並稱打從心底認為自己是「女性」，也希望身分證的性別欄可以改為「女性」，不過因台灣相關的法令限制，到現在還無法如願。

至於之前自稱是日本人，許男則說，自己在日本住到20歲才回來台灣，所以要說自己是台灣籍、或者日本籍都可以。不過媒體當場要他用日文介紹一下自己，卻又顧左右而言他；並說明明中文流利，之前受訪卻不用中文、還借助手機打字，是因為第一次受訪會緊張。

「Yuki」今天一身女性裝扮出庭，自爆是染色體「XXY」的雙性人。（記者陳建志攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法