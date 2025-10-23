為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南90歲嬤遭棄屍嘉義！兒一度謊稱丟南投 套塑膠袋掩蓋味道

    2025/10/23 19:55 記者陳鳳麗／南投報導
    警消人員今在台3線旁接近大埔阿婆灣的山區，發現郭婦遺體。（警方提供）

    警消人員今在台3線旁接近大埔阿婆灣的山區，發現郭婦遺體。（警方提供）

    台南市67歲傅姓男子與90歲老母失蹤，傅男在南投縣投訴民宿多日，謊稱母親死亡丟棄在信義山區，南投地檢署檢察官昨夜突破心防，傅男供出棄屍在嘉義大埔，傅男說伴屍多時，有味道就多套1個塑膠袋，實情如何有待嘉義檢警調查。

    台南麻豆警方19日接獲傅男的女兒報案，指父親和90歲的阿嬤失蹤，請求警方協尋。南投縣警方21日晚間日在集集鎮一處民宿尋獲傅男，但郭姓老阿嬤卻行蹤不明，警方報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，並展開信義山區搜山，但無所獲，據透露，傅男告訴警方因沒來過南投山區，也不知丟到何處，只知是一個懸崖。

    由於拘票有24小時的時效，昨日深夜傅男移送南投地檢署複訊，據了解，承辦檢察官耐心跟傅男溝通，並找來傅男的女兒勸說，讓傅男態度軟化，終於說出棄屍地點不在南投縣，而是在嘉義縣大埔鄉。

    警方今天上午10點許，在嘉義縣中埔鄉台3線309.5公里處分水嶺，接近大埔阿婆灣的山區，尋獲郭姓老婦的屍體。

    據透露，傅男在南投地檢署說平日只有他和老母同住，母親過世後，他伴屍多時，開車載母親屍體出來，想讓其回歸自然，才會丟到山區，惟實情如何有待嘉義檢警調查釐清。

    相關新聞請見︰

    離奇！台南90歲阿嬤失蹤 遭兒棄屍近大埔阿婆灣山區

    警消人員今依傅男供詞，在中埔鄉台3線309.5公里附近山區尋獲阿嬤屍體。（警方提供）

    警消人員今依傅男供詞，在中埔鄉台3線309.5公里附近山區尋獲阿嬤屍體。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播