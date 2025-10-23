台南90歲嬤遭棄屍嘉義！兒一度謊稱丟南投 套塑膠袋掩蓋味道

警消人員今在台3線旁接近大埔阿婆灣的山區，發現郭婦遺體。（警方提供）

台南市67歲傅姓男子與90歲老母失蹤，傅男在南投縣投訴民宿多日，謊稱母親死亡丟棄在信義山區，南投地檢署檢察官昨夜突破心防，傅男供出棄屍在嘉義大埔，傅男說伴屍多時，有味道就多套1個塑膠袋，實情如何有待嘉義檢警調查。

台南麻豆警方19日接獲傅男的女兒報案，指父親和90歲的阿嬤失蹤，請求警方協尋。南投縣警方21日晚間日在集集鎮一處民宿尋獲傅男，但郭姓老阿嬤卻行蹤不明，警方報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，並展開信義山區搜山，但無所獲，據透露，傅男告訴警方因沒來過南投山區，也不知丟到何處，只知是一個懸崖。

由於拘票有24小時的時效，昨日深夜傅男移送南投地檢署複訊，據了解，承辦檢察官耐心跟傅男溝通，並找來傅男的女兒勸說，讓傅男態度軟化，終於說出棄屍地點不在南投縣，而是在嘉義縣大埔鄉。

警方今天上午10點許，在嘉義縣中埔鄉台3線309.5公里處分水嶺，接近大埔阿婆灣的山區，尋獲郭姓老婦的屍體。

據透露，傅男在南投地檢署說平日只有他和老母同住，母親過世後，他伴屍多時，開車載母親屍體出來，想讓其回歸自然，才會丟到山區，惟實情如何有待嘉義檢警調查釐清。

警消人員今依傅男供詞，在中埔鄉台3線309.5公里附近山區尋獲阿嬤屍體。（警方提供）

