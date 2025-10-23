為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    守護屏縣交通安全有功 鄭竣鴻、楊欽安獲警政署表揚

    2025/10/23 19:35 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣政府警察局潮州分局警員鄭竣鴻（右二）、交通義勇警察大隊屏東中隊隊員楊欽安（左二）分獲績優交警、績優義交，今接受警政署表揚。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府警察局潮州分局警員鄭竣鴻（右二）、交通義勇警察大隊屏東中隊隊員楊欽安（左二）分獲績優交警、績優義交，今接受警政署表揚。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府警察局潮州分局警員鄭竣鴻、交通義勇警察大隊屏東中隊隊員楊欽安，盡心盡力守護地方交通安全，榮獲2025年內政部警政署績優交通警察、績優交通義勇警察肯定，今（23）日接受表揚。

    潮州分局交通小隊警員鄭竣鴻服務年資逾10年，除獲頒三等三級警察獎章外，近年在事故處理與案件偵辦上均有卓著表現，他不僅妥善處理重大A1交通事故，並多次成功協助偵破肇逃、偽造文書及藏匿人犯案件；同時更善於蒐集監視影像資料，提升事故查處覆蓋率；也積極投入調解工作，促進民間和解，展現交通警察多元角色與人性關懷。

    交通義勇警察大隊屏東中隊隊員楊欽安2023年起加入義交行列，長期主動投入路口協勤與重大活動交通疏導，無論烈日或風雨始終堅守崗位，執勤態度嚴謹、儀容整潔，落實協勤本分，受到同仁與民眾讚譽，平時更積極參與隊務運作，凝聚團隊向心力，是義交典範。

    屏縣警察局長甘炎民表示，警員鄭竣鴻與隊員楊欽安展現交通維護第一線人員應有的專業精神與無私奉獻，是屏東交通安全網絡中不可或缺的重要力量；期勉所有警察與義交夥伴，持續秉持為民服務的初心，共同為屏東營造更安全、有感的人本交通環境。

