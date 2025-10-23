為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    柯文哲律師聲請勘驗偵訊譯文並要求林俊言到庭 檢方：於法無據

    2025/10/23 19:45 記者張文川／台北報導
    柯文哲律師團成員鄭深元。（資料照，記者陳逸寬攝）

    柯文哲律師團成員鄭深元。（資料照，記者陳逸寬攝）

    台北地院今開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，其律師鄭深元前天開庭時聲請勘驗北市都發局前局長黃景茂去年在台北地檢署的偵訊譯文，認為當時的偵查檢察官林俊言不當訊問、筆錄誤載黃景茂的實際說法，已涉刑事犯罪，認為林應到庭，今天開庭時鄭再次提及此事；今日蒞庭檢察官林俊廷則說，林俊言現為新北地檢署主任檢察官，並非本案被告、證人，柯要求林俊言到場，於法無據。

    鄭深元主張，去年9月13日林俊言偵訊黃景茂時，涉嫌不當訊問，且筆錄有多處與黃的實際說法不實，黃景茂本月2日作證時也說，檢方筆錄與他的回答有差距，例如他沒說「我知道有違法」，是檢察官指示書記官在筆錄這樣記載，他看筆錄的時間也不長就簽名了。

    鄭深元聲請公開勘驗黃景茂的偵訊光碟，並認為應令林俊言到場表示意見，並要求勘驗時應將20分鐘期間，林俊言如何指示書記官打字，包括語氣、動作也一併記入在勘驗筆錄，「沒勘驗過無從體會」，認為林應到場說明，這攸關司法信賴度，若勘驗後認為林涉不當訊問，檢察官也有告發之責。

    蒞庭檢察官林俊廷表示，黃景茂與其律師都已於偵查筆錄簽名，自身並未主張遭不當訊問，鄭的聲請內容目前也未註明有爭執的訊問內容，林俊言不是本案被告、證人或當事人，辯方要求林俊言到庭，於法無據。

    審判長表示，從檢、辯各自提供的偵錄影逐字稿，即可先行客觀確認哪些部分有無不當，要求檢、辯雙方皆盡快提出譯文逐字稿，並對各自做的譯文表示意見，再由合議庭判斷是否當庭勘驗的必要性。

    此外，柯的律師今又再次當庭提出聲請勘驗時任都發局專門委員張立立的偵訊光碟譯文，主張偵訊內容與實際說法不相符；檢察官認為辯方今天才提出，不符合議庭明定的開庭前至少1天提出的規定，檢方也須再核對偵訊資料與錄影，將以書狀表示意見。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播