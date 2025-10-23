柯文哲律師聲請勘驗偵訊譯文並要求林俊言到庭 檢方：於法無據

柯文哲律師團成員鄭深元。（資料照，記者陳逸寬攝）

台北地院今開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，其律師鄭深元前天開庭時聲請勘驗北市都發局前局長黃景茂去年在台北地檢署的偵訊譯文，認為當時的偵查檢察官林俊言不當訊問、筆錄誤載黃景茂的實際說法，已涉刑事犯罪，認為林應到庭，今天開庭時鄭再次提及此事；今日蒞庭檢察官林俊廷則說，林俊言現為新北地檢署主任檢察官，並非本案被告、證人，柯要求林俊言到場，於法無據。

鄭深元主張，去年9月13日林俊言偵訊黃景茂時，涉嫌不當訊問，且筆錄有多處與黃的實際說法不實，黃景茂本月2日作證時也說，檢方筆錄與他的回答有差距，例如他沒說「我知道有違法」，是檢察官指示書記官在筆錄這樣記載，他看筆錄的時間也不長就簽名了。

鄭深元聲請公開勘驗黃景茂的偵訊光碟，並認為應令林俊言到場表示意見，並要求勘驗時應將20分鐘期間，林俊言如何指示書記官打字，包括語氣、動作也一併記入在勘驗筆錄，「沒勘驗過無從體會」，認為林應到場說明，這攸關司法信賴度，若勘驗後認為林涉不當訊問，檢察官也有告發之責。

蒞庭檢察官林俊廷表示，黃景茂與其律師都已於偵查筆錄簽名，自身並未主張遭不當訊問，鄭的聲請內容目前也未註明有爭執的訊問內容，林俊言不是本案被告、證人或當事人，辯方要求林俊言到庭，於法無據。

審判長表示，從檢、辯各自提供的偵錄影逐字稿，即可先行客觀確認哪些部分有無不當，要求檢、辯雙方皆盡快提出譯文逐字稿，並對各自做的譯文表示意見，再由合議庭判斷是否當庭勘驗的必要性。

此外，柯的律師今又再次當庭提出聲請勘驗時任都發局專門委員張立立的偵訊光碟譯文，主張偵訊內容與實際說法不相符；檢察官認為辯方今天才提出，不符合議庭明定的開庭前至少1天提出的規定，檢方也須再核對偵訊資料與錄影，將以書狀表示意見。

