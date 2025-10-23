為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「從從容容」迷因梗宣導交通安全 屏警AI創作歌曲超洗腦

    2025/10/23 19:26 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣政府警察局交通警察隊23日發表「從容也很real」交通安全宣導歌曲，隊長謝志鴻強調，將讓這首歌成為真正「走進校園、進入生活」的行動作品。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府警察局交通警察隊23日發表「從容也很real」交通安全宣導歌曲，隊長謝志鴻強調，將讓這首歌成為真正「走進校園、進入生活」的行動作品。（記者羅欣貞攝）

    「本來應該從從容容，現在是匆匆忙忙」迷因梗也能融入交通安全宣導！為貼近年輕族群、提升交通安全意識，屏東縣政府警察局交通隊今（23）日發表「從容也很real」交通安全宣導歌曲，推出由虛擬角色「屏警斑馬先生」演唱的全新嘻哈單曲，透過幽默又寫實的歌詞，顛覆傳統說教式宣導，以音樂節奏對話社會焦躁與衝動文化。

    「從容也很real」歌曲靈感來自近來流行的網路迷因語句「本來應該從從容容，現在是匆匆忙忙」，交通隊借此發展出一首190秒、風格鮮明的AI創作歌曲，並模擬熊仔等社會意識型嘻哈歌手的筆觸與節奏。歌詞中如「你在衝動什麼啦？你在急什麼急啊，到底啦！」等Punchline，引發年輕族群強烈共鳴，也反映真實生活中「一時快、終身悔」的駕駛現象。

    新歌發表會今（23）日舉行，除了播放MV，還由masalu警察樂團女主唱現場演唱，結合街舞表演，營造熱烈氛圍。交通隊說明，未來將透過官網、Facebook粉專、YouTube、Instagram、Threads等平台推播影片與音樂，並搭配QR Code提供民眾下載、學校播放與社群留言抽獎。

    交通隊統計，今年1至9月屏縣18至22歲年齡層發生5252件交通事故，雖較去年同期下降874件，但仍須持續強化宣導。警方此次歌曲即鎖定大學生與青年族群，希望以創新媒介補足傳統宣導的不足。

    屏縣警察局長甘炎民說，「從容也很Real」這首歌不只是創意，更是一種責任。希望讓年輕人從節奏裡學會冷靜，從歌詞中聽懂尊重。真正的Real，不是踩滿油門，而是懂得煞車的時機。

    屏東縣政府警察局交通警察隊發表「從容也很real」交通安全宣導歌曲。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府警察局交通警察隊發表「從容也很real」交通安全宣導歌曲。（記者羅欣貞攝）

    新歌發表會現場播放MV後，由masalu警察樂團女主唱現場演唱。（記者羅欣貞攝）

    新歌發表會現場播放MV後，由masalu警察樂團女主唱現場演唱。（記者羅欣貞攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播