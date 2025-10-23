「從從容容」迷因梗宣導交通安全 屏警AI創作歌曲超洗腦

屏東縣政府警察局交通警察隊23日發表「從容也很real」交通安全宣導歌曲，隊長謝志鴻強調，將讓這首歌成為真正「走進校園、進入生活」的行動作品。（記者羅欣貞攝）

「本來應該從從容容，現在是匆匆忙忙」迷因梗也能融入交通安全宣導！為貼近年輕族群、提升交通安全意識，屏東縣政府警察局交通隊今（23）日發表「從容也很real」交通安全宣導歌曲，推出由虛擬角色「屏警斑馬先生」演唱的全新嘻哈單曲，透過幽默又寫實的歌詞，顛覆傳統說教式宣導，以音樂節奏對話社會焦躁與衝動文化。

「從容也很real」歌曲靈感來自近來流行的網路迷因語句「本來應該從從容容，現在是匆匆忙忙」，交通隊借此發展出一首190秒、風格鮮明的AI創作歌曲，並模擬熊仔等社會意識型嘻哈歌手的筆觸與節奏。歌詞中如「你在衝動什麼啦？你在急什麼急啊，到底啦！」等Punchline，引發年輕族群強烈共鳴，也反映真實生活中「一時快、終身悔」的駕駛現象。

新歌發表會今（23）日舉行，除了播放MV，還由masalu警察樂團女主唱現場演唱，結合街舞表演，營造熱烈氛圍。交通隊說明，未來將透過官網、Facebook粉專、YouTube、Instagram、Threads等平台推播影片與音樂，並搭配QR Code提供民眾下載、學校播放與社群留言抽獎。

交通隊統計，今年1至9月屏縣18至22歲年齡層發生5252件交通事故，雖較去年同期下降874件，但仍須持續強化宣導。警方此次歌曲即鎖定大學生與青年族群，希望以創新媒介補足傳統宣導的不足。

屏縣警察局長甘炎民說，「從容也很Real」這首歌不只是創意，更是一種責任。希望讓年輕人從節奏裡學會冷靜，從歌詞中聽懂尊重。真正的Real，不是踩滿油門，而是懂得煞車的時機。

屏東縣政府警察局交通警察隊發表「從容也很real」交通安全宣導歌曲。（記者羅欣貞攝）

新歌發表會現場播放MV後，由masalu警察樂團女主唱現場演唱。（記者羅欣貞攝）

