    離奇！台南90歲阿嬤失蹤 遭兒棄屍近大埔阿婆灣山區

    2025/10/23 17:39 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地檢署。（資料照）

    台南市麻豆警分局19日獲報，67歲傅姓男子偕同90歲郭姓母親一起失蹤，傅姓男子的35歲女兒報警協尋，21日晚間，警方在南投縣集集鎮一處民宿尋獲傅男，郭母卻行蹤不明，警方報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，今上午10點許，在嘉義縣中埔鄉台3線309.5公里處分水嶺，接近大埔阿婆灣的山區尋獲郭婦屍體，嘉義地檢署檢察官與法醫協助相驗，因屍體無明顯外傷，預計29日上午解剖確認死因及死亡方式。

    台南市警方19日接獲傅男的女兒報案，稱傅男與90歲阿嬤失蹤，且有輕生傾向，21日凌晨1點多，在南投縣一處民宿尋獲傅男，然而傅男對高齡母親去向說詞混亂，一下子稱「死掉了」，一下子又稱「丟在信義鄉塔塔加山區」，警方報請南投地檢檢察官指揮，依涉嫌殺害直系血親尊親屬拘提傅男到案說明，檢方22日複訊，傅男坦承將母親屍體丟棄在嘉義縣中埔鄉山區。

    警方今會同傅男前往中埔鄉山區尋人，上午10點許，在台3線309.5公里、中埔鄉與大埔鄉交界山區，尋獲郭婦屍體，報請嘉檢協助相驗。

    嘉檢檢察官與法醫今下午相驗結果，郭婦外觀無明顯刀傷、挫傷、瘀青、勒痕等傷勢，雖依郭婦年齡，自然死亡機率高，不過因傅男棄屍行為有違常理，將解剖釐清是否有外表看不到的傷勢及是否有毒藥物反應。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

