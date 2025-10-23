天降橫禍！高雄夫妻出遊 休旅車突遭大王椰子葉柄砸毀

休旅車遭大王椰子擊毀，警方獲報前往處理。（民眾提供）

天降橫禍！邱姓夫妻今（23）日中午駕車行經高雄市三多、桂林街口，聽到「砰！」巨響，休旅車後擋風玻璃應聲破碎，下車查看，發現車子遭掉落大王椰子葉柄擊毀，而且是同時遭2根擊中，他心有餘悸地說，掉落的葉柄厚重，如果是擊中機車騎士或路人，後果不堪想像。

56歲邱姓民眾今載賴姓妻子出遊，行經三多、桂林街口，突然聽到一聲撞擊巨響，同時感受到車子晃動，原以為遭到追撞，下車才發現有2根大王椰子葉柄擊中車子後，掉落路旁。

「實在很衰！」他說，事發時突然來了一陣風勢，大王椰子葉柄從約有3層樓高度掉落，衝擊力道強大，若砸到人恐釀傷亡。邱男夫妻遊興盡失，聯繫道路救援將車運回屏東，同時向警方備案。

高市公園處表示，通常會定期修剪行道樹，防止無預警掉落意外，未來將加強巡檢；公園處提醒，民眾有車損可拍照存證，向警方報案，據以向公園處求償。

大王椰子的學名「王棕」，為巴西國樹，為台灣常見庭園樹及路樹，因樹幹高聳，曾發生掉落樹葉或葉柄毀車、傷人意外，台南市發生過嬤孫共乘機車，被脫落的大王椰子樹葉K到腦震盪，事後經向市府請求國家賠償核准。

後擋風玻璃遭擊破。（民眾提供）

大王椰子葉柄擊毀車輛。（民眾提供）

肇禍大王椰子約有三層樓高。（民眾提供）

邱男申請道路救援將車子運回屏東。（民眾提供）

