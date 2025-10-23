為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    警發百萬攔阻獎金 鼓勵銀行行員協力防詐

    2025/10/23 17:37
    北市市長蔣萬安頒發感謝狀表揚7至8月成功協助攔阻詐騙案件量能前3名金融機構及攔阻有功人員。（記者劉慶侯翻攝）

    北市市長蔣萬安頒發感謝狀表揚7至8月成功協助攔阻詐騙案件量能前3名金融機構及攔阻有功人員。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市警察局今日（23）召開治安會報，由市長蔣萬安親自頒發感謝狀，表揚多家金融機構及行員在防堵詐騙上的卓越貢獻。受表揚單位包括國泰世華商業銀行、基隆市第二信用合作社、中國信託商業銀行與京城商業銀行等，皆於7至8月間成功攔阻多起詐騙案件，保住民眾辛苦積蓄。

    此外，根據台北市刑警大隊經濟組統計顯示，今年1至8月，台北市警銀合作成功攔阻詐騙案件1747件、金額高達18億9465萬餘元，為六都之冠。

    北市刑大表示，在成功攔阻的案例中，金額最高的是國泰世華銀行古亭分行，行員發現一名民眾神情緊張、語氣倉促，要求臨櫃提領現金1000萬元。行員例行關懷提問時，對方僅簡短回答「要投資」，卻無法清楚說明投資標的或對象。

    行員憑經驗察覺有異，立即通報轄區警方。員警抵達後，先安撫民眾情緒，再細說假投資詐騙套路，民眾邊聽邊低頭查看手機，發現對話內容與警方說法如出一轍，加入的是一個從未見過面的投資群組，對方要求下載非官方投資APP，並不斷催促他「為了出金獲利再匯一筆」，這時民眾才恍然大悟，當場放棄提領，成果保住積蓄。

    警方表示，為鼓勵金融從業人員積極協助攔阻詐騙，警方設有攔阻獎勵機制，只要行員即時關懷提問，通報警方成功攔阻10萬元以上款項，或阻止民眾設定約定轉帳，每案最高可發給獎金1萬元。今年7至8月，北市共核發攔阻獎金119萬餘元，作為努力防詐人員的實質回饋，並由市長在治安會報中，親自頒發感謝狀及獎金給攔阻金額最高的前10名行員。

    刑警大隊長盧俊宏表示，114年9月「打詐儀錶板」數據指出，當月份北市受理詐騙案件共1504件，其中以「假投資詐騙」造成之財損金額最高，達5億3177萬餘元。詐騙集團常潛伏於社群網站、交友軟體或通訊平臺，投放大量詐欺廣告，誘騙民眾加入所謂的「投資群組」，並以偽造獲利截圖、群組成員配合演出等手法，營造「穩賺不賠」的假象，讓民眾誤以為投資真有其事，進而投入資金。

