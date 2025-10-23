為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    兄妹打4500萬繼承官司 法院裁定先補繳30萬裁判費

    2025/10/23 17:35 記者劉詠韻／台北報導
    原告主張，被告兄弟的繼承權應由其子代位繼承，具體分配比例為，原告2名兄妹各繼承12分之5，被告兄弟的2名子女，則各代位繼承12分之1。（資料照）

    原告主張，被告兄弟的繼承權應由其子代位繼承，具體分配比例為，原告2名兄妹各繼承12分之5，被告兄弟的2名子女，則各代位繼承12分之1。（資料照）

    沈姓兄妹向法院提起確認繼承權不存在之訴，主張其中1名兄弟對父親的繼承權無效。依民事訴訟法規定，訴訟標的金額越高，裁判費也越高；台北地方法院核定沈父遺產總額約4500萬餘元，考量訴訟標的金額龐大，核算後裁定原告須補繳約30萬元裁判費，否則將駁回訴訟。

    裁定指出，沈父擁有的遺產包括多筆台北市房地產、銀行存款及投資等，總額高達4549萬元。原告主張，被告兄弟的繼承權應由其子代位繼承，具體分配比例為，原告2名兄妹各繼承12分之5，被告兄弟的2名子女則各代位繼承12分之1；若依此比例分配，2名原告可獲利益約3790萬元。

    法官陳苑文表示，依民事訴訟法第249條第1項但書規定，原告需依訴訟標的價額，繳納相應裁判費。經核算，應繳裁判費為36萬4108元，原告先前已繳6萬9805元，仍不足29萬4303元，須於裁定送達後5日內補繳，否則訴訟將依法駁回。

    根據法院附帶計算書，其中最大宗為3筆位於台北市精華區的不動產，估值分別為1927萬、1042萬及1248萬元，占遺產總額9成以上，其餘遺產包括銀行帳戶餘額、郵局存款、股票投資及退稅支票等。

    裁定並提醒，若當事人對核定訴訟標的價額有異議，可於10日內提起抗告並繳交抗告費，但對於「補繳裁判費」部分則不得抗告。

