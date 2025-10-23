「你連錢都不會算」惹怒桃客司機暴打高中生 車內畫面曝光還原衝突原因

司機質疑1名同學投幣不足。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市桃園區昨（22）日發生桃園客運劉姓司機毆打黃姓高中生事件，劉姓司機當時駕駛學生專車，不滿有學生投幣不足疑似逃票，黃姓學生替同學出氣與司機發生口角，司機被學生一句「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」激怒，跟著學生下車且當街對學生出拳，車內監視器畫面曝光，還原案發前到底發生了什麼事。

車內行車紀錄器顯示，當時劉姓司機駕駛學生專車於學校搭載學生，黃姓學生與同學一起上車，同學上車投錢之後就走到車後方，劉姓司機質疑學生只投13元，口氣並不好，同學走到司機旁邊解釋投的錢正確，表示「要找教官處理」後就下車。

請繼續往下閱讀...

劉姓駕駛繼續發車往桃園車站方向，途中還碎念「我很少跟低能兒講話」，行經桃園區中山、中平路口時，黃姓學生下車前轉頭對劉姓司機說「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」，劉姓司機疑似被這句話激怒，從座位上跳起，衝下車出拳毆打學生。

身穿黑衣的黃姓學生，下車前對劉姓司機說「你連前都不會算，這輩子就這樣了」，劉姓司機憤而追下車出拳。（記者鄭淑婷翻攝）

劉姓司機衝下車暴打學生。（記者鄭淑婷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法