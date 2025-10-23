涉貪及公車私用 嘉義大埔鄉長吳明勲及1業者收押禁見

大埔鄉長吳明勲涉及多項工程收賄及公車私用案，檢方聲押獲准。（資料照）

嘉義地檢署偵辦無黨籍嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉及多項工程收賄及公車私用案，昨（22日）晚間聲押吳男及廠商業者張姓男子，嘉義地院今天下午審理後，認為兩人涉嫌重大，有串證、逃亡之虞，均裁定收押，並禁止接見通信。

檢方指出，吳男於2022年至2024年間藉由鄉公所發包「專案管理」、「數位平台」及「公路興建」3項工程時，涉嫌洩漏底價、相關資訊予張姓業者後，要求收受賄賂，涉犯貪污治罪條例圖利、收受賄賂等罪嫌；吳男另涉嫌公車私用，不實核銷油料費。

請繼續往下閱讀...

法院表示，吳男坦承公車私用的詐欺得利犯行，否認收受賄賂犯行，張男也就其犯行予以否認。

惟依照卷內事證，法院認為吳男涉犯不違背職務期約、收受賄賂罪、公務員假借職務上之機會故意犯詐欺得利罪的犯罪嫌疑重大，張男涉犯填製不實會計憑證、借牌得標及貪污治罪條例罪嫌重大。

法院表示，吳男與張男供述與證人證述及書證內容明顯不一致，目前調查程序尚未完備，為釐清相關疑點，檢方有繼續偵查、傳訊證人必要，兩人有勾串證人之虞，且所犯為最輕本刑7年以上有期徒刑之罪，而有逃亡之虞，因而有收押必要，並禁止接見、通信。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法