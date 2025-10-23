為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉貪及公車私用 嘉義大埔鄉長吳明勲及1業者收押禁見

    2025/10/23 15:27 記者丁偉杰／嘉義報導
    大埔鄉長吳明勲涉及多項工程收賄及公車私用案，檢方聲押獲准。（資料照）

    大埔鄉長吳明勲涉及多項工程收賄及公車私用案，檢方聲押獲准。（資料照）

    嘉義地檢署偵辦無黨籍嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉及多項工程收賄及公車私用案，昨（22日）晚間聲押吳男及廠商業者張姓男子，嘉義地院今天下午審理後，認為兩人涉嫌重大，有串證、逃亡之虞，均裁定收押，並禁止接見通信。

    檢方指出，吳男於2022年至2024年間藉由鄉公所發包「專案管理」、「數位平台」及「公路興建」3項工程時，涉嫌洩漏底價、相關資訊予張姓業者後，要求收受賄賂，涉犯貪污治罪條例圖利、收受賄賂等罪嫌；吳男另涉嫌公車私用，不實核銷油料費。

    法院表示，吳男坦承公車私用的詐欺得利犯行，否認收受賄賂犯行，張男也就其犯行予以否認。

    惟依照卷內事證，法院認為吳男涉犯不違背職務期約、收受賄賂罪、公務員假借職務上之機會故意犯詐欺得利罪的犯罪嫌疑重大，張男涉犯填製不實會計憑證、借牌得標及貪污治罪條例罪嫌重大。

    法院表示，吳男與張男供述與證人證述及書證內容明顯不一致，目前調查程序尚未完備，為釐清相關疑點，檢方有繼續偵查、傳訊證人必要，兩人有勾串證人之虞，且所犯為最輕本刑7年以上有期徒刑之罪，而有逃亡之虞，因而有收押必要，並禁止接見、通信。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播