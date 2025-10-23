為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    陳敏薰買官案涉洗錢逾追訴時效 高院仍判陳水扁免訴

    2025/10/23 15:35 記者楊國文／台北報導
    前總統陳水扁被控於前台北101董事長陳敏薰買官案涉嫌洗錢，台北地檢署起訴，台北地院認為已完成10年追訴權時效、判決免訴，檢方上訴，高等法院今認定追訴權時效已完成，仍判免訴。可上訴。（資料照）

    前總統陳水扁被控於前台北101董事長陳敏薰買官案涉嫌洗錢，台北地檢署起訴，台北地院認為已完成10年追訴權時效、判決免訴，檢方上訴，高等法院今認定追訴權時效已完成，仍判免訴。可上訴。（資料照）

    前總統陳水扁被控於前台北101董事長陳敏薰買官案涉嫌洗錢，台北地檢署2015年1月起訴，台北地院同年5月13日裁准扁因病停審，去年5月認為已完成10年追訴權時效、判決免訴，檢方上訴。高等法院去年8月撤銷發回更審，北院更一審仍判決免訴；檢方第二度上訴，高等法院今認定追訴權時效已完成，仍判免訴。可上訴。

    北檢起訴指出，陳水扁與妻子吳淑珍收受陳敏薰1000萬元，使陳敏薰取得台北101董事長，扁、珍已各被依貪污罪判刑8年定讞；高院審理此案時，檢方認定吳淑珍將賄款透過胞兄吳景茂存入人頭帳戶，陳水扁也涉洗錢，分案偵辦，2015年1月19日依洗錢罪嫌起訴扁。

    北院調查，最高檢察署特偵組（已裁撤）偵結前案時，漏未起訴扁洗錢罪，簽請檢察總長分案辦理，於2011年1月13日開始偵查，發交北檢偵辦，北檢於2015年1月19日起訴，同月26日移送北院，後來因陳水扁因病不能到庭，同年5月13日裁定停止審判。

    判決指出，陳水扁所涉修正前洗錢防制法的洗錢罪，法定刑為5年以下，追訴權時效為10年，加計停審而停止追訴權時效的4分之1，即2年6月。

    合議庭計算，本案犯罪行為終了日為2006年1月25日，計入追訴權時效期間10年、停審期間2年6月，共為12年6月，加上檢方行使追訴權的4年7日、北院於停審前行使追訴權的3月18日，全案共已追訴16年9月25日，追訴權時效早已完成，因此判決免訴。

    檢方不服上訴，高院認為，法院應使訴訟參與者有到庭或其他方式表達意見的機會，以保障當事人聽審權，一審逕認追訴權時效完成，即直接判決免訴，程序未妥適，撤銷發回北院更審。

    北院更一審認為，本案已行使追訴權達16年10月又30天，追訴權時效已完成，判決免訴。檢方不服，第二度上訴，高等法院採認北院相同見解，認定追訴權時效已完成，今仍判免訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播