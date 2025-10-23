陳敏薰買官案涉洗錢逾追訴時效 高院仍判陳水扁免訴

前總統陳水扁被控於前台北101董事長陳敏薰買官案涉嫌洗錢，台北地檢署起訴，台北地院認為已完成10年追訴權時效、判決免訴，檢方上訴，高等法院今認定追訴權時效已完成，仍判免訴。可上訴。（資料照）

前總統陳水扁被控於前台北101董事長陳敏薰買官案涉嫌洗錢，台北地檢署2015年1月起訴，台北地院同年5月13日裁准扁因病停審，去年5月認為已完成10年追訴權時效、判決免訴，檢方上訴。高等法院去年8月撤銷發回更審，北院更一審仍判決免訴；檢方第二度上訴，高等法院今認定追訴權時效已完成，仍判免訴。可上訴。

北檢起訴指出，陳水扁與妻子吳淑珍收受陳敏薰1000萬元，使陳敏薰取得台北101董事長，扁、珍已各被依貪污罪判刑8年定讞；高院審理此案時，檢方認定吳淑珍將賄款透過胞兄吳景茂存入人頭帳戶，陳水扁也涉洗錢，分案偵辦，2015年1月19日依洗錢罪嫌起訴扁。

北院調查，最高檢察署特偵組（已裁撤）偵結前案時，漏未起訴扁洗錢罪，簽請檢察總長分案辦理，於2011年1月13日開始偵查，發交北檢偵辦，北檢於2015年1月19日起訴，同月26日移送北院，後來因陳水扁因病不能到庭，同年5月13日裁定停止審判。

判決指出，陳水扁所涉修正前洗錢防制法的洗錢罪，法定刑為5年以下，追訴權時效為10年，加計停審而停止追訴權時效的4分之1，即2年6月。

合議庭計算，本案犯罪行為終了日為2006年1月25日，計入追訴權時效期間10年、停審期間2年6月，共為12年6月，加上檢方行使追訴權的4年7日、北院於停審前行使追訴權的3月18日，全案共已追訴16年9月25日，追訴權時效早已完成，因此判決免訴。

檢方不服上訴，高院認為，法院應使訴訟參與者有到庭或其他方式表達意見的機會，以保障當事人聽審權，一審逕認追訴權時效完成，即直接判決免訴，程序未妥適，撤銷發回北院更審。

北院更一審認為，本案已行使追訴權達16年10月又30天，追訴權時效已完成，判決免訴。檢方不服，第二度上訴，高等法院採認北院相同見解，認定追訴權時效已完成，今仍判免訴。

