毒蟲遭警追緝棄車逃！ 轎車衝大坪林捷運站人行道撞腳踏車

犯嫌從駕駛的轎車上棄車跳車逃逸。（記者鄭景議翻攝）

台北地檢署指揮刑事局及新店分局，今日下午1時30分許在新北市新店區大坪林捷運站附近執行一件毒品查緝案，查緝過程中犯嫌卻從駕駛的轎車上棄車跳車逃逸，導致車輛失控一路向前滑行，最終衝上人行道撞到路邊腳踏車後才停下，所幸現場初步未造成任何人員受傷。警方控制車上2名乘客，目前仍在積極查緝駕駛行蹤。

警方表示，事發當時正在北新路三段152號附近查緝一宗毒品案。車輛駕駛在察覺異狀後，竟在車輛仍緩慢行駛時，突然從駕駛座跳車，徒步逃逸。

請繼續往下閱讀...

由於駕駛跳車，該車輛便在無人操控下，一路慢慢往前滑行，最終失控衝上大坪林捷運站前的人行道，直到撞擊路邊腳踏車後才停止。警方獲報緊急到場處理，確認這起驚險意外並未波及行人，無人受傷。

雖然駕駛成功逃逸，但警方已當場控制住車上另2名男子。目前詳細案情及逃逸駕駛的身份，警方仍在持續追查釐清中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

車輛失控一路向前滑行，最終衝上人行道撞到路邊腳踏車後才停下。（記者鄭景議翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法