爭經營權惹殺機！ 3惡煞當街開槍殺人還拒不認罪

新北市新莊區發生當街槍擊釀1死，41歲李姓男子乘車行經中環路三段，他發現被跟車，於是下車與後車理論，不料車內36歲張姓男子掏出改造手槍攻擊，子彈從李男喉部貫入身體，他當場身亡。警方循線至三重某汽車旅館逮到張男等3惡煞，經了解發現與汽車美容店經營權糾紛有關，依殺人、槍砲等罪嫌，將張等3人送辦。

據悉，李男與好友賴姓男子本為某汽車美容店股東，但賴男因案服刑，期間2人疑似被其他股東踢出經營團隊，但該店生意興隆，故讓2人非常不滿。李、賴屢次前往店面討說法，但以林姓男子為首的經營團隊「擁槍自重」，除了亮槍恐嚇，還多次將李、賴2人揍得七葷八素。

而李、賴總不放棄屢敗屢戰，林男覺得太過煩人，昨晚間找了張男與王姓男子，3人一車跟蹤李、賴，伺機報復。林男等人跟蹤到中環路三段，被李男發現，他從副駕駛座下車，走到林男汽車旁敲車窗，這時車窗搖下，張男掏出預藏的手槍冷不防開槍攻擊，李男當場倒地，林等3人隨即逃逸。

李男送醫急救不治身亡，警方循監視器鎖定逃逸路線，軌跡一路從新莊到基隆，再到三重，警方最終派出優勢警力，在三重某汽車旅館破門逮人，扣回做案用的改造土耳其製Zoraki 925手槍。

警詢時，林、張、王均不承認開槍，但警方依跡證初步判斷，開槍者應是張男，手槍來源3人也互推，態度乖張非常不配合。警詢後，依殺人、槍砲等罪嫌，將林、張、王3人移送法辦。

