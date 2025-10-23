獨家》男攜菜刀闖基隆地檢署 法警機警壓制化解危機

劉姓男子今天午後拿著內藏菜刀、剪刀的手提袋進入基隆地檢署，法警執勤認真及時發現，通報警方將劉男依妨礙公務罪送辦。（記者林嘉東攝）

劉姓男子今（23日）天趁午後未開庭期間，提著1個內藏1把菜刀與1把剪刀的手提袋進入基隆地檢署，還好值班法警查看X光掃描機發現，及時攔阻他攜帶刀械入內，未料，劉見事跡敗露，突然揮拳攻擊副警長蔡清華，蔡員機警躲過攻擊後，反一把將劉男壓制在地，通報警方將劉男依涉犯妨害公務罪嫌送辦。

蔡清華受訪指出，劉男中午12點半拿著手提袋入內前，發現需受檢才能入內，一度請保全員替他看管手提袋，不敢攜帶手提袋進入地檢署署，法警見劉男不願受檢，喝令他提著手提袋離去，未料，沒多久劉仍提著手提袋進入法院乖乖受檢。

蔡進一步表示，值勤法警查看X光掃描機發現劉男的手提袋內有1把10多公分長的菜刀，還有1把剪刀及拖鞋等物品後，立即攔住劉男，禁止他碰觸手提袋，並通報他與同僚前來處置；他趕抵詢問劉男為何攜帶刀械進入地檢署，劉男突然惱怒朝他揮拳，他閃過劉男攻擊後，本能一把抓住劉男壓制在地後上銬。

蔡表示，劉男自稱是要拿基隆檢署拿訴狀，卻無法交代為何攜帶刀械來地檢署，還好同仁在午休期間，仍仔細查看X光掃描機，及時發現劉男攜帶刀械進入地檢署，否則後果不堪設想。

轄區基隆市警二分局東光派出所警員獲報趕抵，詢問劉男為何攜帶夾藏剪刀的手提包進入基隆地檢署，劉男含糊其辭，說不清為何要攜帶菜刀、剪刀進入基隆地檢署，警方隨後將劉男連同他帶的手提袋，帶至派出所偵辦，釐清攜械進入法院動機，全案朝妨害公務罪嫌偵辦。

劉男今天午後拿著一個內藏菜刀、剪刀的手提袋進入基隆地檢署，被法警及時發現制止。（記者林嘉東攝）

基隆地檢署法警透過X光掃描機發現劉男攜帶的手提袋內有1把菜刀與1把剪刀，及時將他攔下，制止可能的危害。（記者林嘉東攝）

基隆地檢署法警及時發現劉男攜帶內有刀械的手提袋入內，先將壓制上銬後，等待警方前來偵辦。（記者林嘉東攝）

基隆地檢署法警副警長蔡清華面對劉男突然攻擊，冷靜將劉姓男子壓制在地上銬，他不敢居功大讚是同仁認真執勤過濾X光掃描機，及時遏止可能的危害。（記者林嘉東攝）

