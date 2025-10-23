為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國一貨櫃車追撞休旅車大批貨櫃掉落車道 一度回堵逾5公里

    2025/10/23 14:29 記者李容萍／桃園報導
    國道1號北向55.9公里貨櫃車追撞休旅車釀貨櫃掉落車道，回堵逾5公里。（記者李容萍翻攝）

    國道1號北向55.9公里貨櫃車追撞休旅車釀貨櫃掉落車道，回堵逾5公里。（記者李容萍翻攝）

    國道1號北向55.9公里（桃園往內壢路段）今（23）日上午7時45分發生貨櫃車與豐田休旅車追撞事故，過程中貨櫃車的貨櫃掉落車道，所載運液體因此洩漏，占用內2線及外線事故，現場回堵約5公里，國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊獲報立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車前往，現場無人受傷。

    國道警方調查，42歲古姓男子駕駛營業貨櫃曳引車，行駛於國道1號北向55.9公里時，疑似貨櫃掉落，車輛失控與26歲張姓男子駕駛的黑色休旅車碰撞，所載運貨物紡織品合成物料洩漏一地，上午10時23分事故車輛排除，10時51分現場清掃完畢恢復通車，後方回堵約5公里，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待進一步釐清。

    國道警方呼籲駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定，行車前務必檢查車輛及輪胎，以維護國道交通安全，並避免因貨物掉落傷及無辜。

    鑑於掉落物或是機件脫落往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，國道警方持續加強取締裝載貨物超過規定（含長度、寬度、高度及重量）； 裝載貨物不穩妥及機件脫落，包括所載貨物滲漏、飛散，載運人客、貨物不穩妥，裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮，以及 車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落；輪胎胎紋深度不符合規定等。

    國道1號北向55.9公里貨櫃車追撞休旅車釀貨櫃掉落車道，回堵逾5公里。（記者李容萍翻攝）

    國道1號北向55.9公里貨櫃車追撞休旅車釀貨櫃掉落車道，回堵逾5公里。（記者李容萍翻攝）

    國道1號北向55.9公里貨櫃車追撞休旅車釀貨櫃掉落車道，回堵逾5公里。（記者李容萍翻攝）

    國道1號北向55.9公里貨櫃車追撞休旅車釀貨櫃掉落車道，回堵逾5公里。（記者李容萍翻攝）

    國道1號北向55.9公里貨櫃車追撞休旅車釀貨櫃掉落車道，回堵逾5公里。（記者李容萍翻攝）

    國道1號北向55.9公里貨櫃車追撞休旅車釀貨櫃掉落車道，回堵逾5公里。（記者李容萍翻攝）

    國道1號北向55.9公里貨櫃車追撞休旅車釀貨櫃掉落車道，回堵逾5公里。（記者李容萍翻攝）

    國道1號北向55.9公里貨櫃車追撞休旅車釀貨櫃掉落車道，回堵逾5公里。（記者李容萍翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播