國一貨櫃車追撞休旅車大批貨櫃掉落車道 一度回堵逾5公里

國道1號北向55.9公里貨櫃車追撞休旅車釀貨櫃掉落車道，回堵逾5公里。（記者李容萍翻攝）

國道1號北向55.9公里（桃園往內壢路段）今（23）日上午7時45分發生貨櫃車與豐田休旅車追撞事故，過程中貨櫃車的貨櫃掉落車道，所載運液體因此洩漏，占用內2線及外線事故，現場回堵約5公里，國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊獲報立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車前往，現場無人受傷。

國道警方調查，42歲古姓男子駕駛營業貨櫃曳引車，行駛於國道1號北向55.9公里時，疑似貨櫃掉落，車輛失控與26歲張姓男子駕駛的黑色休旅車碰撞，所載運貨物紡織品合成物料洩漏一地，上午10時23分事故車輛排除，10時51分現場清掃完畢恢復通車，後方回堵約5公里，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待進一步釐清。

國道警方呼籲駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定，行車前務必檢查車輛及輪胎，以維護國道交通安全，並避免因貨物掉落傷及無辜。

鑑於掉落物或是機件脫落往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，國道警方持續加強取締裝載貨物超過規定（含長度、寬度、高度及重量）； 裝載貨物不穩妥及機件脫落，包括所載貨物滲漏、飛散，載運人客、貨物不穩妥，裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮，以及 車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落；輪胎胎紋深度不符合規定等。

