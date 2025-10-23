為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    長榮航空馬拉松週日登場 凌晨3時起至中午12止陸續交管要注意

    2025/10/23 14:18 記者劉慶侯／台北報導
    「2025長榮航空馬拉松」交通管制時間圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    「2025長榮航空馬拉松」交通管制時間圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    長榮航空與中華民國路跑協會，將於10月26日（星期日）凌晨3時起至中午12時止，舉辦「2025長榮航空馬拉松」。由於活動跨越台北市五大行政區域，北市警方屆時將進行人車管制，禁止人、車（含自行車）通行或穿越路口籲請民眾注意。

    北市警交通大隊表示，此次路跑活動將行經凱達格蘭大道、中山南路、愛國東路、杭州南路、信義路、仁愛路、新生高架道、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環東高架道等道路，

    警方表示，管制期間請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，改道動線及替代道路如下：

    一、「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛貴陽街、愛國西路。

    二、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛南、北側慢車道、忠孝東、西路。

    三、「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」請改道行駛金山南路（南往北）、重慶南路。

    四、「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路。

    五、「北安路（圓山隧道至明水路）往東車流」請改道行駛北安路東往西內側1線調撥車道。

    六、「明水路、樂群一路往東車流」請改道行駛北安路或樂群二路。

    七、「堤頂大道往南車流」請改道舊宗路往南續行。

    八、「麥帥二橋往市區車流」請改道麥帥一橋。

    九、「塔悠路往北車流」請改道南京東路接三民路往北續行。

    十、「環東大道東往西車流」請下環東大道南港經貿園區出口匝道，改道行駛忠孝東路或南港路。

    十一、「麥帥一橋機慢車道往市區機慢車」請改道行駛麥帥一橋快車道。

    活動期間，管制道路範圍內公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢相關資訊。

    「2025長榮航空馬拉松」堤頂大道一段交通管制引導示意圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    「2025長榮航空馬拉松」堤頂大道一段交通管制引導示意圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    「2025長榮航空馬拉松」交通管制時間圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    「2025長榮航空馬拉松」交通管制時間圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    「2025長榮航空馬拉松」21KM路線圖（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    「2025長榮航空馬拉松」21KM路線圖（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    「2025長榮航空馬拉松」10KM路線圖（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    「2025長榮航空馬拉松」10KM路線圖（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    「2025長榮航空馬拉松」3KM路線圖（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    「2025長榮航空馬拉松」3KM路線圖（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    「2025長榮航空馬拉松」42KM路線圖（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    「2025長榮航空馬拉松」42KM路線圖（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

