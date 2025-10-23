為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    被喇叭聲惹怒！中和男不顧車停路口暴走怒吼公車

    2025/10/23 14:54 記者鄭景議／新北報導
    27歲的黃姓男子因不滿公車駕駛鳴按喇叭提醒，竟將車輛違規停在車流中，並怒下車對公車叫囂怒罵。（記者鄭景議翻攝）

    27歲的黃姓男子因不滿公車駕駛鳴按喇叭提醒，竟將車輛違規停在車流中，並怒下車對公車叫囂怒罵。（記者鄭景議翻攝）

    新北市中和區昨（22）日早上發生一起離譜的行車糾紛。27歲的黃姓男子因不滿公車駕駛鳴按喇叭提醒，竟將車輛違規停在車流中，並怒下車對公車叫囂怒罵，嚴重影響交通。中和警方獲報後火速趕抵現場制止，在勸說雙方和解的同時，也對違規停車的黃男依法開出罰單。

    警方表示，當時29歲的陳姓公車駕駛與黃男所乘的轎車在中正路上交會，陳男因兩車距離過近，遂鳴按喇叭提醒對方注意安全。

    不料，副駕駛座的黃男心生不滿，竟要求駕駛將車輛停車，隨後衝下車，對著公車駕駛與車輛不斷叫囂怒罵，造成現場交通一度受到影響。

    中和分局接獲糾紛通報後，立即派遣線上巡邏警力前往查處。員警到場後將雙方隔開，確認現場僅是口角糾紛，並無肢體衝突。經警方耐心勸說，公車駕駛陳男與自小客車駕駛黃男同意和解離去，不需警方後續協助。

    然而，黃男在馬路上顯有妨礙其他人、車通行處所停車的違規行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第56條規定。警方當場對黃男舉發，黃男除了情緒失控外，還得因此付出新台幣600元以上、1200元以下的罰鍰代價。中和分局呼籲民眾，行車時應保持平和理性，遇糾紛務必撥打110，切勿因一時衝動做出妨礙交通的脫序行為。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播