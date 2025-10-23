被喇叭聲惹怒！中和男不顧車停路口暴走怒吼公車

27歲的黃姓男子因不滿公車駕駛鳴按喇叭提醒，竟將車輛違規停在車流中，並怒下車對公車叫囂怒罵。（記者鄭景議翻攝）

新北市中和區昨（22）日早上發生一起離譜的行車糾紛。27歲的黃姓男子因不滿公車駕駛鳴按喇叭提醒，竟將車輛違規停在車流中，並怒下車對公車叫囂怒罵，嚴重影響交通。中和警方獲報後火速趕抵現場制止，在勸說雙方和解的同時，也對違規停車的黃男依法開出罰單。

警方表示，當時29歲的陳姓公車駕駛與黃男所乘的轎車在中正路上交會，陳男因兩車距離過近，遂鳴按喇叭提醒對方注意安全。

請繼續往下閱讀...

不料，副駕駛座的黃男心生不滿，竟要求駕駛將車輛停車，隨後衝下車，對著公車駕駛與車輛不斷叫囂怒罵，造成現場交通一度受到影響。

中和分局接獲糾紛通報後，立即派遣線上巡邏警力前往查處。員警到場後將雙方隔開，確認現場僅是口角糾紛，並無肢體衝突。經警方耐心勸說，公車駕駛陳男與自小客車駕駛黃男同意和解離去，不需警方後續協助。

然而，黃男在馬路上顯有妨礙其他人、車通行處所停車的違規行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第56條規定。警方當場對黃男舉發，黃男除了情緒失控外，還得因此付出新台幣600元以上、1200元以下的罰鍰代價。中和分局呼籲民眾，行車時應保持平和理性，遇糾紛務必撥打110，切勿因一時衝動做出妨礙交通的脫序行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法