    首頁 > 社會

    桃園大溪靜桃專案出擊 本田經典跑車S2000也開罰

    2025/10/23 14:50 記者謝武雄／桃園報導
    大溪警方實施靜桃專案，甫開張就攔截到本田的經典跑車S2000（警方提供）

    台7線、台4線由於平日車輛較少，成為不少飆車族的最愛，為此桃園大溪警方昨在台7線10公里處執行「靜桃專案」勤務，果然甫開張就攔查到本田2009年停產的經典車款S2000跑車，檢測噪音果然超標，當場開罰2700元，也給了喜歡在台7線、台4線夜間飆車的跑車當頭棒喝。

    另剛考取大型重機駕照的陳姓騎士，騎乘價值10多萬元的機車上山出遊，卻因排氣管噪音高達118分貝、超標24分貝，遭罰3600元，創下當日最高紀錄，讓他直呼「貴又吵真吃虧」。

    桃園市警大溪分局配合環保局及監理單位，於台7線10公里處執行「靜桃專案」專案，共動員警力6名，稽查共攔查數10輛汽、機車，其中3輛經檢測噪音分貝超標，當場開單告發，裁罰金額8100元。

    台7線、台4線由於入夜後夜深人靜，成為飆車族的最愛，其中台7線是大溪往復興唯一道路、台4線則是大溪往石門水庫重要道路，以往曾經發現藍寶基尼蠻牛車隊，夜間飆車也是大溪民眾心中的痛。

    大溪警方實施靜桃專案，甫開張就攔截到本田的經典跑車S2000（警方提供）

