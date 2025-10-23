只是做了身為老師應該做的事 苗栗隨機殺人案英勇救童女老師獲表揚

苗栗縣長鍾東錦（左3）接見表揚英勇救童的黃姓女老師（右3）。（記者彭健禮攝）

苗栗市10月2日發生男子邱明治持刀隨機殺人事件，造成丁姓、徐姓2名國小女童及50歲林姓男子受傷。過程中，中華基督教便以利教會附設安親班黃姓女老師冒險犯難把受邱男挾持的丁姓女童拉開救走，英勇行為備受社會褒揚，縣長鍾東錦今（23）日上午接見表揚。黃姓女老師感謝各界的鼓勵與肯定，並謙虛地說，她只是做了身為老師應該做的事。

黃姓女老師表示，對她而言，每個來安親班的孩子，「我對他們都有責任」，所以事件當下沒想這麼多，「只想把孩子救回來，不能讓她發生意外」。

鍾東錦表示，黃老師為了學生安全，奮不顧身，讓人感動。所以今天特別在縣府予以公開表揚，且該教會安親班也提供清寒學生免費課後輔導，他也指示社會處提升其福利。

鍾東錦認為，社會雖有魔鬼，但天使更多，為了讓社會充滿光明與愛，他也請警察局、衛生局、社會處及教育處往後與鄉鎮市公所密切合作，共同維護學童安全，讓家長安心。

事發當天，黃姓女老師帶著丁姓女童在內的一群安親班孩子，於路口等紅燈準備過馬路，她發現邱男持刀當街刺傷林男後，朝她們逼近，女老師向孩童喊聲「快走」，但丁姓女童反應不及，遭邱男抓住挾持。

黃姓女老師見狀，奮不顧身上前把丁姓女童拉開，但同時間邱男手起刀落，朝女童腹部刺了一刀，女老師趕緊帶著受傷女童跑去附近上苗里長家，請里長打119送醫，後轉送中國醫藥大學附設醫院救治。

黃姓女老師說明，丁女的傷勢已恢復差不多，並於20日返回學校上課，但這一個月不能太劇烈運動，心理部分，安親班已有接洽社會資源，提供後續輔導，安親班也與校方保持密切聯繫，共同給予關心。

