桃園網拍倉庫失火「未見夫妻檔逃出」 子接獲消息趕來焦急憂慮

桃園區樹仁三街網拍倉庫火災有擴散到後方廢車輛與廢輪胎回收場之虞，消防單位增設水線降溫隔熱，回收場奈及利亞裔張姓男負責人（黑衣者）很是焦急。（記者陳璟民攝）

桃園市桃園區樹仁三街一處連棟鐵皮倉庫今天上午8點多驚傳遭祝融，火舌濃煙迅速竄出，市消防局上午8點36分獲報，迅即動員前往布線射水灌救，初步了解起火戶是間網拍公司倉庫，由一對中高齡夫妻檔經營，疑似受困，鄰人並未看到他們逃出，火勢到中午12點半仍未撲滅，網拍老闆的兒子接獲消息趕來，神情焦急憂慮。

期間延燒隔鄰消防器材、汽車材料等2間倉庫，後方1間廢車輛、廢輪胎也岌岌可危，下風處百公尺遠的護理之家緊急疏散百多位安養照護的長者與行動不便者，對面幼兒園也通知家長來帶回孩子。

桃園市消防局上午8點36分獲報後，出動大批消防、較護人車於8點40分抵達現場，初步觀察燃燒面積約30平方公尺，經拉開3條水線滅火，一度於9點37分控制，濃煙飄散，影響下風處百公尺遠的旭登護理之家，院方約10點半啟動緊急疏散避難措施，將安置照樣的老人家、行動不便者，主要以坐輪椅的方式推到300公尺外的建新公園避難，但有一名老婦嗆傷被送醫治療，直到中午12點2分全員撤出。

綜合目擊者說法，失火戶為一對中高齡夫妻經營的網拍公司，一早還看到男主人在倉庫外的貨車邊理貨，倉庫遭遇火神肆虐時，他可能為了救妻子、飼養的多隻寵物犬貓，而再進入倉庫，卻未見夫妻倆逃生；網拍老闆的兒子接獲消息趕來，神情焦急憂慮，對媒體詢問則婉拒回應；一說網拍老闆姓呂，也有說姓潘，身分待消防、警察單位調查釐清。

網拍、消防器材、汽車材料的連棟倉庫內，有許多商品、櫥櫃、家具都是可燃物，11點左右再現火焰，有擴散到後方廢車輛與廢輪胎回收場之虞，消防單位在後巷與倉庫側邊增設至少2條水線降溫隔熱，回收場奈及利亞裔張姓男負責人與員工，加上鄰近工廠協助，出動多部推高機將廢輪胎裝袋吊掛到場區外的道路暫放，廢車輛則移置場區另一側，希望避免損失。

桃園區樹仁三街網拍倉庫火災有擴散到後方廢車輛與廢輪胎回收場之虞，回收場奈及利亞裔張姓男負責人與員工、鄰近業者協助，出動多部推高機吊掛廢輪胎到場外、移置費車輛到場區另一側。（記者陳璟民攝）

桃園區樹仁三街網拍倉庫火災有擴散到後方廢車輛與廢輪胎回收場之虞，回收場奈及利亞裔張姓男負責人與員工、鄰近業者協助，出動多部推高機吊掛廢輪胎到場外的道路暫放。（記者陳璟民攝）

