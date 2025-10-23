為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    數支付涉助詐團洗錢425億 南部2據點遭查獲

    2025/10/23 13:19 記者黃佳琳／高雄報導
    刑事警察局南部詐欺偵查中心查獲2間人頭公司幫助洗錢逾80億元。（記者黃佳琳翻攝）

    合法第三方支付業者「數支付科技公司」涉嫌與詐欺及博弈集團合作，協助犯罪集團洗錢高達425億8885萬元，檢警查出，數支付去年遭查緝後，將出金部門由北部轉移至高雄地區持續運作，檢警調循線破獲兩據點，並逮捕張姓、李姓嫌犯共11人，訊後移送橋檢偵辦。

    刑事警察局南部詐欺偵查中心指出，數支付去年遭新北地檢署查辦涉及洗錢案時，將出金部門由北部轉移至高雄地區持續運作；高雄地區由張姓（34歲）、李姓（35歲）男子各主持兩間人頭公司，再使用人頭公司名義招募人頭商家，由工程師統一製作假電商網站與訂單，製造合法商業活動假象，以躲避警察機關查緝，試圖打造金流「斷點」。

    張、李兩人再對旗下人頭商家提出高額月薪，以能「每月輕鬆領取高額報酬」利誘假商家，願意冒著被檢警調查緝的風險提供相關資料供集團使用。

    檢警調今年5月和10月各執行搜索與拘提行動，分別在高雄市及苗栗縣等地，成功查獲洗錢犯罪集團主嫌張、李等共11人，並起獲公司大小章、公司帳戶、手機等關鍵證物，專案小組初估，這兩間人頭公司至少幫助洗錢80億元，目前由檢警調持續深入追查中。

