飛車搶奪單身婦金飾 騎贓車又沿線變裝仍被緝獲

蕭嫌騎贓車尾隨胡姓婦人準備下手。（記者劉慶侯翻攝）

有多項前科紀錄的46歲蕭姓男子，日前利用竊得的機車，藏身在北市和平西路的巷弄內，見胡姓婦人獨行，脖子並戴有金項鍊，立即自後飛車搶奪，得逞後隨即逃逸。北市警萬華分局循線追查，前日在大同區大龍街將他緝獲，經移送台北地檢署並經院方聲押獲准。

警方表示，10月20日中午，胡姓婦人獨自步行經過萬華區和平西路三段176巷時，突遭一名不明男子騎乘機車自後方接近，強行扯下她脖子上配戴的金項鍊後迅速逃逸。

由於北市近年已少見飛車強盜案件，萬華分局隨即成立專案小組展開追緝，沿歹徒逃逸路線調閱監視器追查，過程中發現犯嫌曾多次變裝，且丟棄作案贓車刻意製造斷點。並查出對方查出案發前先到大同區竊車預謀做案。

案經警方鍥而不捨，最後逐步鎖定蕭姓犯嫌涉案，前日在大同區大龍街將他逮獲並 ，並在身上搜出海洛因一包。但被害人的金項鍊已被蕭嫌以3萬4千元的價格賣給金舖，已被熔掉作成金條。警方只得將金條帶回作為贓證物。

警方調查，蕭嫌有毒品、竊盜、搶奪前科，目前並沒有任何工作。警訊中他承認搶得的金飾變賣後，用來購買海洛因解癮。警方訊後依搶奪、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，並向院方聲押獲准。

蕭嫌被警方緝獲。（記者劉慶侯翻攝）

