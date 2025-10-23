邱復生證稱100萬是企畫費 檢方：柯文哲簡訊明言投資網路自媒體

邱復生今日證稱100萬元是他向柯提案的企畫案費用，檢方掌握柯文哲簡訊明言是投資網路自媒體。（中央社）

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金案，今傳喚台開公司前董事長邱復生作證，柯文哲被控去年挪用100萬元總統大選政治獻金剩餘款，投資邱復生的網路自媒體公司，涉犯侵占罪，邱復生今日證稱，100萬元是他向柯提案的企畫案費用，不是投資款；但檢方掌握柯文哲去年與李文宗、李文娟的LINE對話，柯向李文宗明言「邱復生要我投資100萬做一個網路新聞事業」，李文娟調查回報邱的公司經營虧損、快斷糧了，柯文哲仍決定投資100萬元，因此涉嫌侵占。

檢方起訴的證據指出，柯文哲於去年（2024年）4月26日傳LINE給李文宗表示，「邱復生要我投資100萬做一個網路新聞事業，以後賺錢的話，他要抽成20％，我相信他是大咖，也不會來騙我，問題是我們能夠直接匯100萬進那個帳戶嗎？要從選舉剩餘款寄錢進去，應該還有一些規範吧？也不可能沒有收據甚麼的就直接寄進去。」

李文宗回訊稱：「一般有兩種方式，投資或交易，交易的話，選舉剩餘款或木可或智堯資訊傳媒，投資的話，可以用木可或智堯資訊傳媒」。

後來李文娟也收到柯的指示，並於5月10日傳訊給胞兄李文宗：「收到那家公司的報表，可以解讀為呈現連續虧損嗎」、「可以和主席報告說對方提供虧損的財報嗎？」

李文宗回應「是呀，快斷糧的公司」，並指導李文娟回應柯文哲：「給主席：邱復生公司提供的3張報表，並簡要說明，一、該公司累積虧損6800萬。二、現金加存款剩190萬，應付帳款、費用大於190萬。三、公司現況似乎是1至2人的工作室」。

柯文哲收到李文娟訊息後，於5月11日回覆：「我們要寄錢給他，只要他們給一個計劃書就行，跟他們公司財報有關係嗎？」、「這是創投，我們也是賭一把，不是政府部門要審查」、「我的意思是，只要可以應付與剩餘款使用標準就行。」

檢方認定，柯文哲實質掌控木可公司，且明知不能使用政治獻金進行投資，仍指示李文娟用選舉剩餘款支付100萬元投資款給邱復生，涉犯侵占罪。

