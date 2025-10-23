上萬粉絲警 涉偽造簽到卻上健身房遭函送

台東縣警局外觀。（資料照）

台東一位林姓警員本身因為喜好健身，在Threads上常發佈自己一身健美肌肉照片有著上萬名追蹤者，想不到近日卻因涉偽造簽到、翹班上健身房，連警局內部都看不下去，最後被依偽造文書、詐欺函送地檢署偵辦。但林員發文仍留在網上，他對警局內部調查表示不滿，認為自己連休假都能抓通緝犯，有人最後一班還找人代簽到，報了幾年加班費卻全身而退，大呼不公平。台東警分局則尚未對外說明。

台東分局在製作完林員的筆錄後，今將案件函送台東地檢，據了解，林員涉詐領加班費上健身房雖非每週皆是如此，甚至還傳出坐警車上健身房，詐領金額也不過數千元。但分局表示，證據確鑿才將其函送。

請繼續往下閱讀...

台東分局收到檢舉後，先是將林員從市區派出所調到郊區所又派員跟監，今年10月統調時，只在派領通知林員調往離島派出所的前幾天才通知，這讓林員大感不滿，認為自己遭隨意調動卻未事前告知並及早準備，認為這是職場霸凌。

再者，林員表示，只要有外出的班，一定都會開便車埋伏在旁邊國小或是派出所對面看自己是否遲到早退，甚至剛被調郊區所時，因不熟悉勤務運作方式，誤認為隔天是24時起班所以晚到了，經同事提醒後也在10分鐘內趕到所內上班，結果還是被處分。

林員在網路留言，也讓支持者鼓勵其「可以考慮辭職當健身教練了」。也有健身同好表示，綁定健身房會員還一直被調來調去，還是調動前幾天通知實在是變相霸凌當事人。

但資深警界人員則表示，警職上班本來就是十分死板，「還是有人能乖乖上班仍可以練成猛男」，局裡會這樣對待他，明顯就是「與人結怨，又被分局盯上、要他自己走人、不要牽連更多人，但他卻選擇和制度與現行環境硬幹」。

