為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    神腦科技嘉義舉辦AI樂齡學苑 教長輩智慧防詐、健腦飲食

    2025/10/23 11:56 記者王善嬿／嘉義報導
    神腦國際董事長余政憲（中）今與嘉義鄉親交流，宣導健腦飲食以及智慧防詐。（黃啟豪服務處提供）

    神腦國際董事長余政憲（中）今與嘉義鄉親交流，宣導健腦飲食以及智慧防詐。（黃啟豪服務處提供）

    神腦科技文教基金會「AI樂齡學苑」講座，今在嘉義縣民雄鄉金興村社區活動中心舉行，透過警方、神腦國際董事長余政憲分享，提醒民眾不認識的電話不要接、不要貪，詐騙自然遠離。

    今天講座以「健腦營養與智慧防詐」為主題，余政憲、嘉義縣民雄分局偵查隊長陳冠齊、縣議員黃啟豪等人出席宣講。

    余政憲說，詐騙集團經常利用通訊軟體假裝親朋好友，或假借投資老師賺取獲利誆騙，甚至噓寒問暖假交友詐騙，提醒長輩學習數位技能、強化防詐意識，建構安全友善的社區環境。

    黃啟豪說，不要接陌生來電或訊息、警惕釣魚網站、網路連結等，接到對方自稱是親友或緊急狀況時，一定要先確認真實性，如遇到詐騙應立即停止聯繫，報警處理。

    陳冠齊說，檢警絕對不會電話通知保管現金，不會線上製作筆錄，呼籲民眾勿輕易聽信詐騙集團花言巧語，一定要再三查證。

    營養師林昀蓁則分享預防失智症的「麥得飲食」，就是結合地中海飲食與得舒飲食的飲食模式，能維持良好腦部與身體健康；選擇天然、低油少糖食材，有助穩定血糖與情緒，讓長輩在面對詐騙或財務判斷時，能保持理性思考。

    神腦科技文教基金會今天結合警方、縣議員黃啟豪服務處舉辦講座，加強長輩防詐騙觀念。（黃啟豪服務處提供）

    神腦科技文教基金會今天結合警方、縣議員黃啟豪服務處舉辦講座，加強長輩防詐騙觀念。（黃啟豪服務處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播