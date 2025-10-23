神腦科技嘉義舉辦AI樂齡學苑 教長輩智慧防詐、健腦飲食

神腦國際董事長余政憲（中）今與嘉義鄉親交流，宣導健腦飲食以及智慧防詐。（黃啟豪服務處提供）

神腦科技文教基金會「AI樂齡學苑」講座，今在嘉義縣民雄鄉金興村社區活動中心舉行，透過警方、神腦國際董事長余政憲分享，提醒民眾不認識的電話不要接、不要貪，詐騙自然遠離。

今天講座以「健腦營養與智慧防詐」為主題，余政憲、嘉義縣民雄分局偵查隊長陳冠齊、縣議員黃啟豪等人出席宣講。

余政憲說，詐騙集團經常利用通訊軟體假裝親朋好友，或假借投資老師賺取獲利誆騙，甚至噓寒問暖假交友詐騙，提醒長輩學習數位技能、強化防詐意識，建構安全友善的社區環境。

黃啟豪說，不要接陌生來電或訊息、警惕釣魚網站、網路連結等，接到對方自稱是親友或緊急狀況時，一定要先確認真實性，如遇到詐騙應立即停止聯繫，報警處理。

陳冠齊說，檢警絕對不會電話通知保管現金，不會線上製作筆錄，呼籲民眾勿輕易聽信詐騙集團花言巧語，一定要再三查證。

營養師林昀蓁則分享預防失智症的「麥得飲食」，就是結合地中海飲食與得舒飲食的飲食模式，能維持良好腦部與身體健康；選擇天然、低油少糖食材，有助穩定血糖與情緒，讓長輩在面對詐騙或財務判斷時，能保持理性思考。

神腦科技文教基金會今天結合警方、縣議員黃啟豪服務處舉辦講座，加強長輩防詐騙觀念。（黃啟豪服務處提供）

