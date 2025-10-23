傳遞多元照護力 移民署攜手網絡夥伴鼓勵新住民投入長照服務

擔任照顧服務員長達2年的怡伶，以親身經歷鼓勵新住民踴躍加入長照行列。（記者劉慶侯翻攝）

隨著國內快速邁入高齡化，移民署北區事務大隊北市服務站，辦理「114年新住民關懷網絡會議」，邀集近20個公、私部門及新住民團體網絡夥伴共同參與，以「新住民長期照顧服務推展」為主題，深入解說照顧服務就業獎勵與照顧服務員職業訓練，凝聚公私跨領域專業，為長照服務注入新力量。

在台灣擔任照顧服務員長達2年的怡伶，以親身經歷描繪新住民在長照領域找到舞台，更對於身為照服員這份工作充滿熱情並感到驕傲，她分享：「工作雖然辛苦，能學習健康知識、能幫助長者，為台灣社會盡一份心力，但也正是與照護者的互動與經歷，讓他更堅定要繼續用心照顧每一位長者。」

請繼續往下閱讀...

來自越南的怡伶已來台22年，回憶當初臺灣已步入老年化階段，長照的需求與日俱增，她便起心積極參加「長照2.0」政策推動下的照顧服務員訓練，不僅如願順利考取執照，還進一步持續於私校就讀健康促進與銀髮保健系，而且政府提供的獎勵與補助讓就業更有保障，鼓勵新住民踴躍加入長照行列。

北市服務站蘇慧雯主任表示，新住民在長照體系具高度潛力，他們的多元文化背景與跨文化溝通能力，是台灣長照人力的重要支柱。透過這場網絡會議，強化公私協作推廣照服員培訓課程，讓外界看見照服員群體背後的韌性與力量，協助更多新住民在專業發展上找到歸屬與自信，讓他們的故事與付出被更多人看見與聽見。

移民署北區事務大隊臺北市服務站辦理「114年新住民關懷網絡會議」，凝聚公私跨領域專業，為長照服務注入新力量。（記者劉慶侯翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法