詐團冒充一卡通行詐 10天達173件財損近900萬元

詐騙集團冒用一卡通誘民眾輸入個資行騙。（刑事局提供）

詐騙集團從本月10日起，利用「一卡通iPASS MONEY」的Email或釣魚簡訊，佯稱更新會員資料、iPASS MONEY消費回饋等為由，誘騙民眾點入假頁面輸入姓名、身分證字號、iPASS MONEY密碼及電話號碼後，遂行盜刷；刑事警察局統計短短10天共有173件報案，財損近900萬元，近日則改冒用「悠遊付」行騙，今提醒民眾小心上當。

刑事局表示，該類詐騙網站的網址為了仿冒一卡通官網，雖有出現 https://***.ipass-***.*** ，但網址ipass前後皆有出現其他亂數字母，如： https://ipass-spayx.net/ipay/#/page/index、https://ipass-walletb.com/twpay/#/page/success ，而非官網乾淨的 https://www.i-pass.com.tw/ ，混淆民眾視聽，加上以消費回饋、帳號功能調整或更新會員資料為由，導致民眾不疑有他紛紛遭詐。

統計，本月10日至20日，共有173件報案，遭詐總金額達872萬元，其中最高遭跨境交易21筆共盜刷18萬3572元。

刑事局表示，雖已將民眾報案的假網站停止解析，但分析資料發現，自本月21日起，詐團改用「悠遊付」名義相同手法傳送Email或釣魚簡訊，同樣謊稱更新帳戶、儲值回饋等理由，要求民眾填寫個人資料、密碼、手機號碼及OTP驗證碼，陸續因盜刷而向165報案。

刑事局呼籲，公司企業，如有建置蒐集個人資料之伺服主機，應強化資安、提升防火牆防毒功能，以防止客戶資料外洩，造成民眾財損與恐慌，並提醒民眾，接收Email或簡訊應仔細辨明網址，相關操作應至官方網站查證真偽，且各項資料更新未涉購物消費，都不應輸入OTP驗證碼，如被要求輸入OTP驗證碼，皆須留心信用卡遭盜刷。

詐騙集團冒用悠遊付誘民眾輸入個資行騙。（刑事局提供）

