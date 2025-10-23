被一句話惹怒打到學生滿臉血 桃客今決議開除施暴司機

桃園客運劉姓司機當街毆打學生。（擷取自網路）

桃園市桃園區昨（22）日發生桃園客運劉姓司機毆打黃姓高中生事件，劉姓司機當時駕駛學生專車，不滿有學生投幣不足疑似逃票，黃姓學生替同學出氣與司機發生口角，司機被學生一句「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」激怒，跟著學生下車且當街對學生出拳，學生遭打到口鼻濺血，雙方驗傷互控傷害、誹謗，桃園客運已將駕駛停派，今天上午10點召開人評會，由公司代表、駕駛員代表討論近1小時，決議將劉姓司機開除且立即生效。

桃園客運表示，昨天事發後即由副總前往探視學生，學生現已出院，第一時間已將該駕駛停派，並於今日召開人評會，劉姓司機於2023年到職，主要是輪班駕駛1路公車及學生專車，經檢視他的獎懲紀錄，過去沒有與乘客發生爭執被投訴的紀錄，只有過站不停被記2小過記錄。

桃園客運表示，人評會由公司代表5人、駕駛員代表5人，經會議後決定對劉姓司機終止契約且立即生效。

經還原車內行車紀錄器，當時劉姓司機駕駛學生專車於學校搭載學生，黃姓學生與同學一起上車，同學上車投錢之後，劉姓司機質疑學生未投足額，口氣並不好，同學解釋投的錢正確，表示「要找教官處理」後就下車，劉姓駕駛發車往桃園車站方向，行經桃園區中山、中平路口時，黃姓學生下車前對劉姓司機說「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」，劉姓司機疑似被這句話激怒，跟著學生下車出拳毆打；桃園客運表示，站在公司的立場，不能接受司機這樣的行為。

