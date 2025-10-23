大埔鄉長吳明勲涉收賄及公車私用 嘉檢聲押

無黨籍嘉義縣大埔鄉長吳明勲傳出涉貪，嘉檢向法院聲押。（資料照）

無黨籍嘉義縣大埔鄉長吳明勲傳出涉嫌透過多項工程收賄及公車私用案，檢調昨（22日）發動搜索及傳喚吳男、張姓廠商業者等9人，訊後昨晚向法院聲押吳男、張姓業者2人。檢方表示，吳男涉嫌藉由公所發包工程時，涉嫌洩漏底價、相關資訊予廠商後要求收受賄賂，及涉嫌公車私用，不實核銷油料費。

嘉義地檢署表示，吳男於2022年至2024年間藉由鄉公所發包「專案管線」、「數位平台」及「公路興建」3項工程時，涉嫌洩漏底價、相關資訊予張姓業者後，要求收受賄賂，涉犯貪污治罪條例圖利、收受賄賂等罪嫌。

檢方表示，這3項工程總計金額約2億元，吳男收賄詳細金額尚待釐清，此外，吳男也被檢舉於2023年至今年間涉嫌公車私用，以公務車載送親友或不實核銷油料費。

嘉檢獲報後，由檢察官邱亦麟指揮廉政署南部地區調查組成立專案小組偵辦，昨天幹員持搜索票至吳男、張業者、鄉公所人員及相關證人等9人住處或辦公處所共20處地點執行搜索，傳喚吳男、張姓業者等9人到案偵訊。

檢方訊後，認為吳男、張姓業者犯嫌重大，向嘉義地院聲請羈押禁見，其餘7人分別以5至10萬元交保。嘉義地院將於今天中午召開羈押庭。

