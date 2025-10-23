退役中將高安國當共諜 高院重判7年6月

退役中將高安國被中共收買發展內應組織，今被高等法院依違反國安法重判7年6月徒刑。（記者楊國文攝）

81歲陸軍退役中將高安國擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，卻被中國情治機關收買，吸收現役、退役軍人蒐集軍事機敏資料，在台策劃成立武裝內應組織和工作據點，以備呼應中國襲台，也是我國歷來查獲軍階最高的共諜；高檢署以國安法發展組織罪起訴，求處10年以上重刑；高安國在高等法院審理時仍否認犯罪，辯稱「我沒有對不起國家」，高院今依國安法發展組織未遂罪重判7年6月徒刑，沒收犯罪所得。

此案除了高安國另起訴5人，其餘同案被告均觸犯國安法判刑，並沒收犯罪所得，高的女密友劉逸蓁判6年10月；「中華民國台灣軍政府」發言人候紹康6年；退役軍人張勝豪5年8月、邱榮鴻2年6月；非軍職人員陳敬准3年8月。

請繼續往下閱讀...

高院今宣判，僅邱榮鴻到庭聆判，他說，將和律師討論後再決定是否上訴；至於對檢方指控，是否認罪？邱表示已據實向法官報告。

高檢署和國防部聯手調查指出，曾任陸軍中將副指揮官的高安國退役後，擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，並與劉逸蓁、軍政府發言人侯紹康等人，於2019年間假藉各式交流為名往來兩岸，並被中國情報工作人員吸收，在台物色現、退役軍人，並接受中方資金挹注，。

檢調指控，高安國、劉逸蓁等人涉嫌在台整建成立武裝組織、工作據點等，並把昔日軍中同僚、部屬納入顛覆政府的作戰計畫成員，密謀在中共武力攻台時作為內應。

另外，侯紹康則涉嫌吸收退役軍人張勝豪、邱榮鴻、非軍職人員陳敬淮等人，以接觸、發展共諜組織，涉嫌刺探、收集軍中機敏資料及觀蒐軍事要塞戰略部署資訊。

檢調也查出，侯男與陳男還召集組織成員，涉嫌使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，並將成果向中共回報，檢調估計，高安國、劉女、候男等6人涉收受中方不法金額包括人民幣、美元與新台幣，約新台幣962萬餘元。

高檢署展開兩波搜索，將高安國6人查獲並聲押獲准，依國安法發展組織罪起訴6人後移審高院均裁定續押，並對高求處10年以上重罪。

高院審理時，高仍否認犯罪，因考量高已高齡81歲，無羈押必要，裁定具保、右腳配戴電子腳環實施科技監控、限境出境、出海以防逃，同案被告劉逸蓁5人亦分別裁准交保、戴電子腳鐶等強制處分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法