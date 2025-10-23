造假入住紀錄！ 旅店動用人頭騙北市府21萬補助 檢起訴15人

北市中山區旅店為申請安心旅遊補助，涉嫌以人頭證件虛造入住紀錄，冒領補助款21萬4000元。檢方依加重詐欺取財、偽造文書等罪起訴13人，另74名提供證件者獲緩起訴1年。（資料照）

北市中山區千彩格旅店涉嫌利用人頭證件虛報住宿紀錄，冒領北市府觀傳局「安心旅遊補助」共21萬餘元。台北地檢署調查，旅店負責人李昆鴻動員親友與員工，以74名不實旅客名義申請補助，製造入住假象，依加重詐欺取財、偽造文書、違反商業會計法及個資法等罪起訴15人，並追徵犯罪所得；另74名提供證件者涉案輕微、獲利不多，均獲緩起訴1年。

起訴書指出，李昆鴻為喬登商務旅館旗下「千彩格旅店」負責人，主管營運與財務簽核，其兄李誌丞兼任會計，協助記帳與申請補助文件。李男的姊姊、嫂嫂李亞俐與蘇梨雪為旅店董事長；王嘉豪自2018年起任店主，負責訂價與人事管理；櫃檯人員李宛璇、李季璇、林彤家則處理入住、退房及開立發票等業務。

檢方調查，李昆鴻與櫃檯員工林彤家、友人溫國興等人密謀詐領觀傳局旅遊補助，並由林女聯繫其表哥陳映安、友人陳罄文協助蒐集證件。陳罄文於馬祖經營民宿「芹壁山莊」，將部分住宿客人與親友的身分證或健保卡影本提供給千彩格旅店，以偽造「實際入住」紀錄。

檢方追查發現，觀傳局自2020年7月1日至10月31日辦理「安心旅遊」補助活動，規定補助對象為本國國民的自由行旅客，須於活動期間實際入住參與旅宿，每房每晚最高折抵1000元，且同一身分證字號僅能使用一次。旅宿業者於申請前，必須核對入住者證件，確認本人住宿後方可請領。

但李昆鴻等人卻利用公用LINE帳號，指示櫃檯人員以假資料登入系統。李將收來的證件影本上傳旅店LINE群組，再要求櫃檯員工登入訂房系統，輸入偽造的入住日期、房號、住宿人數、房價金額與補助金額，並以該名「申請人」名義開立統一發票，製造實際入住假象。

經層層造假後，千彩格旅店共偽造74筆申請紀錄，成功向觀傳局請領補助款18萬4000元。獲得補助後，李男等人再將部分款項分給協助提供證件者，每人報酬約500至800元不等。

檢方認定，李昆鴻、李誌丞、李亞俐、蘇俐雪、王嘉豪、李宛璇、李季璇、黃詩敏、林佑丞、林彤家、溫國興、陳昭安、陳姿文等13人，共同偽造入住資料、登錄不實帳目、製作虛假會計憑證，行為均已構成三人以上共同詐欺取財罪；另涉及商業會計法製作不實會計憑證、個資法違法蒐集、利用他人個資及刑法偽造私文書、行使業務登載不實等罪嫌。

檢方指出，15人觸犯多項罪名，屬想像競合關係，從一重處斷，依加重詐欺取財罪嫌起訴，並依刑法第38條宣告沒收犯罪所得及追徵價額。至於協助提供證件的74名申請人，檢方考量其涉案情節輕微、獲利有限，且多數出於配合或受邀參與，已分別予以緩起訴1年處分。

