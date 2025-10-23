詐團冒「165警察」騙5萬 警方急勸阻守住荷包

詐團冒充165警察跟被害人視訊要求匯款，南警三分局即時勸阻被害人匯款。（民眾提供）

台南市安南區昨下午發生一起假冒公務員詐騙案，所幸警三分局及時介入，成功阻止5萬元匯出。警方提醒，接獲陌生來電要求轉帳時務必查證，尤其公家機關不會要求民眾匯款，以免荷包受損。

警方指出，35歲何姓男子昨日下午接到未顯示號碼的來電，對方自稱「中華電信客服陳文彬」，指稱他名下門號涉及投資詐騙，要求加入LINE帳號「police165323」，再由另一名自稱「165警察劉政國」的詐騙集團成員接手，以「保證金」名義要求匯款5萬元。

請繼續往下閱讀...

何男覺得可疑，趕往安中派出所報案。值勤員警陳正威、李哲宇向他說明這是典型假冒公務員詐騙手法，當場勸阻匯款，成功保住5萬元辛苦錢。警方事後確認，該詐騙手法與近期全台多起假冒「客服、檢警」案件一致，詐團常以「涉案需清查帳戶」為由誘導轉帳。

第三分局表示，詐騙話術不斷翻新，呼籲民眾遇到來電自稱政府或金融機關要求轉帳、匯款時，務必保持警覺，先撥打165反詐騙專線或110查證，避免受害。警方強調，防詐不僅是警察的工作，也需要全民提高警覺，共同守護荷包安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法