    社會

    高雄警行善護老 主動關懷回收阿嬤減輕生活負擔

    2025/10/23 10:39 記者黃良傑／高雄報導
    高雄保大警古志鈞（右）行善護老，主動關懷回收阿嬤減輕生活負擔。（民眾提供）

    高雄保大警古志鈞（右）行善護老，主動關懷回收阿嬤減輕生活負擔。（民眾提供）

    高市警局旁巷內常年有一位年過八旬的黃姓老婦，弓著背吃力地整理撿拾的回收物，保大警衛中隊員警古志鈞看在眼裡主動關懷，得知她家境不充裕，長年獨居不易煮食，主動伸出援手，協助購買餐廳伙食便當，並暖心悄悄為其加菜，感動其他同仁，閒暇時間主動幫忙整理環境。

    黃婦今年已82歲平日均外出撿拾資源回收，總是推著裝滿資源回收物的小車，默默穿梭在前金區附近的巷弄間，以撿拾紙箱等資源回收物變賣為生。

    孤獨辛勞的身影，引起市警局警衛中隊所屬興園食堂警員古志鈞暖心的主動關懷，原來黃婦的經濟條件較不充裕，平日靠外出撿拾資源回收為生。

    古志鈞發現她因長年獨居不易烹飪煮食，隨即主動伸出援手，協助購買餐廳伙食便當，並暖心悄悄為其加菜，確保老婦人在辛勤勞動之餘，能獲得足夠的健康營養補給。

    他發現黃婦的生活飲食需求後，向小隊長黃慶和回報，並與興園餐廳小隊的同仁們一起行善，為她準備餐盒時，悄悄地為黃婦多加一些營養的菜餚，以確保黃婦能吃得營養、吃得健康，透過這一個熱騰騰的暖心便當，表達警察細心體貼照顧黃婦的心意。

    興園食堂的弟兄們主動協助搜集整理市警局內，各辦公單位平日積累清除的廢棄紙箱與回收瓶，以方便黃婦載送回收，用無聲實際的暖心行動，減輕黃婦的體力勞動負荷，並一同落實環保愛地球的理念與具體行動，也讓暖心的愛無所不在。

