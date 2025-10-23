為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    賭這麼大！台南熱心警立毒誓力阻民眾遭詐騙

    2025/10/23 10:44 記者楊金城／台南報導
    黃男被騙到銀行領錢，到場阻詐警竟發毒誓。（麻豆分局提供）

    黃男被騙到銀行領錢，到場阻詐警竟發毒誓。（麻豆分局提供）

    台南麻豆區黃姓男子昨天（22日）中午至第一銀行麻豆分行欲提款195萬元，行員察覺有異，通知麻豆派出所林姓、黃姓員警到場查處，眼見黃男遭愛情沖昏頭，無法看清假交友、真詐財的騙局，黃姓員警招數用盡，竟當場立下毒誓，終於成功阻止黃男提款遭騙。

    黃男遇上很常見的假交友、真投資詐騙，有名女性友人在LINE上營造曖昧假象。家人表示黃男上週才在他處向行員謊稱小孩結婚需要提領現金，但黃男並無子女，遭銀行拒絕；不料，昨天又前往麻豆，行動不便的他拿助行器也要去銀行，這次謊稱家中需要裝潢欲提領現金。

    麻豆警分局麻豆所2名年輕員警到場阻詐，不斷向男子表示此為常見詐騙手法，而且對方很可能是男性假扮，並非LINE上大頭貼中的貌美女子，無論員警如何苦勸，黃男仍不願相信。

    黃姓員警不得已只好向黃男立下毒誓：「我用性命跟你賭，對方一定是詐騙，不然我出去被車撞死」，黃男始願意提供手機畫面予員警檢視，黃男才放棄提領念頭，一旁行員及民眾看得目瞪口呆，沒想到警方為了阻止詐騙，連自己的命都賭上了。

    麻豆警分局長洪國哲說，員警為了阻止詐騙，總是用盡各種方法，今日立毒誓成功阻詐可能是頭一遭，展現警方保護民眾財產的決心。網路交友多詐騙，凡涉及轉帳、投資，均可能掉入詐騙陷阱。如有可疑，一定要向警察機關或165反詐騙專線諮詢，以防遭詐。

    黃男（左）被騙到銀行領錢，熱心警力阻。（麻豆分局提供）

    黃男（左）被騙到銀行領錢，熱心警力阻。（麻豆分局提供）

