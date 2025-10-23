高調秀恩愛沒在怕 腥夫帶小三摩鐵竟揪親友來唱K

徐姓男子帶小三投宿摩鐵，發現房KTV設備竟找親友來歡唱，高調曬愛毫不避諱。示意圖（資料照）

徐姓男子與妻子結婚僅一年多，就被妻子發現他帶著小三江女吃燒肉、泡溫泉，徐、江兩人投宿摩鐵時，發現房間內有KTV設備，還找江女親友一起來歡唱，徐妻得知此事後氣到抓狂，提告向江女求償30萬元，法官判江女應賠13萬5千元。

判決指出，徐姓男子與老婆於2023年結婚，婚後才一年多，徐妻就發現丈夫常夜不歸宿，經調查後，發現徐男與江姓女子疑似有婚外情，她暗自蒐證，先是發現兩人曾去吃燒肉後，再相約到摩鐵開房，兩人發現房間內有免費KTV設施，竟又找江女的哥、嫂及友人一起到摩鐵歡唱，最後一起醉倒在房內。

歡唱後，徐男又跟江女到百貨公司逛街買名牌包，接著兩人又去台南關子嶺泡溫泉，過程中不斷互相擁抱、接吻，且都有親友在旁目睹兩人親密行為，宛如一對佳偶，讓徐妻超級不爽，提告向江女求償30萬元。

高雄地方法院簡易庭審理時，江女說他知道徐男有老婆，但徐男說自己跟老婆已沒有感情，加上兩人並未交往，頂多只是互相關心對方、有曖昧關係；但法官檢視相關照片等事證後，認定江女與徐男有逾超男女交往的分際，已侵害配偶權，但因徐男也須負一半責任，因此判江女應賠13萬5千元，可上訴。

