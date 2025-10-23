為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高調秀恩愛沒在怕 腥夫帶小三摩鐵竟揪親友來唱K

    2025/10/23 10:28 記者黃佳琳／高雄報導
    徐姓男子帶小三投宿摩鐵，發現房KTV設備竟找親友來歡唱，高調曬愛毫不避諱。示意圖（資料照）

    徐姓男子帶小三投宿摩鐵，發現房KTV設備竟找親友來歡唱，高調曬愛毫不避諱。示意圖（資料照）

    徐姓男子與妻子結婚僅一年多，就被妻子發現他帶著小三江女吃燒肉、泡溫泉，徐、江兩人投宿摩鐵時，發現房間內有KTV設備，還找江女親友一起來歡唱，徐妻得知此事後氣到抓狂，提告向江女求償30萬元，法官判江女應賠13萬5千元。

    判決指出，徐姓男子與老婆於2023年結婚，婚後才一年多，徐妻就發現丈夫常夜不歸宿，經調查後，發現徐男與江姓女子疑似有婚外情，她暗自蒐證，先是發現兩人曾去吃燒肉後，再相約到摩鐵開房，兩人發現房間內有免費KTV設施，竟又找江女的哥、嫂及友人一起到摩鐵歡唱，最後一起醉倒在房內。

    歡唱後，徐男又跟江女到百貨公司逛街買名牌包，接著兩人又去台南關子嶺泡溫泉，過程中不斷互相擁抱、接吻，且都有親友在旁目睹兩人親密行為，宛如一對佳偶，讓徐妻超級不爽，提告向江女求償30萬元。

    高雄地方法院簡易庭審理時，江女說他知道徐男有老婆，但徐男說自己跟老婆已沒有感情，加上兩人並未交往，頂多只是互相關心對方、有曖昧關係；但法官檢視相關照片等事證後，認定江女與徐男有逾超男女交往的分際，已侵害配偶權，但因徐男也須負一半責任，因此判江女應賠13萬5千元，可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播