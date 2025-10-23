為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「普發現金」詐騙新話術 嘉市1民眾還沒領就被騙51萬

    2025/10/23 10:21 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市警方日前查獲普發現金詐騙案，逮捕2名詐團成員。（圖由嘉市警方提供）

    普發現金1萬元最快11月上旬發放，卻成了近期詐騙集團以普發現金作為話術，搭配冒充「假檢警」老梗進行詐騙的新手法。嘉市1位何姓民眾因此被騙51萬餘元，警方獲報後查獲2名詐團成員，其中1名馬來西亞籍車手廖姓女子被法院裁定收押。

    市警一分局表示，日前北鎮派出所受理何姓民眾報案指，接獲1通自稱「中華郵政台北總局」來電，對方佯稱有何姓民眾的親戚要代領普發現金1萬元。

    何姓民眾回覆對方，無該親戚後，電話隨即轉接給自稱「台北市某分局員警」的詐團成員。接著詐團成員藉由話術恐嚇何姓民眾涉嫌詐欺洗錢案件，要求提供名下帳戶供「調查金流」，何姓民眾一時慌亂誤信指示，竟將3本存摺及提款卡以交貨便寄出，遭詐團陸續盜領款項，損失高達51萬餘元。

    警方獲報後，第一分局立即結合刑警大隊與刑事警察局電信偵查大隊共組專案小組，報請嘉義地檢署指揮偵辦。

    經追查發現，詐團利用「境內非法機房設備」轉換為國內市話逃避國際交換機的境外來電語音警示，撥打給何姓民眾進行詐騙，再指派車手領取何姓民眾所寄出銀行存摺及提款卡，提領贓款。

    專案小組循線查獲詐騙轉接機房申設人游姓女子（28歲）及領取何姓民眾存摺的馬來西亞籍車手廖姓女子（38歲）到案，其中廖嫌經法院裁定收押，警方正持續溯源追查幕後主嫌。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

