    拿特別費購物犒賞同仁卻用日常發票核銷 前高市車鑑會主委被判刑

    2025/10/23 10:08 記者鮑建信／高雄報導
    前高市交通局車鑑會主任委員許綺佑，涉嫌不當挪用首長特別費案，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    前高市交通局車鑑會主任委員許綺佑，涉嫌不當挪用首長特別費案，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    前高市交通局車鑑會主任委員許綺佑，任職期間常買禮品、點心犒賞同仁辛勞，卻為了便宜行事拿日常生活消費的發票，核銷首長特別費，高等法院高雄分院上午宣判，依偽造文書罪判處徒刑10月，緩刑3年。

    據了解，2017年8月15日起至2023年1月13日止，具有律師資格的許綺佑擔任高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會主任委員，在這段期間經常購買禮品、點心慰勞同仁，卻拿日常生活消費發票報帳，涉嫌請領首長特別費共11639元。

    案經廉政署南調組接獲檢舉，報請高雄地檢署偵辦後，依違反貪污治罪條例等罪嫌提起公訴。

    地院認為許實際因公支出的金額大於申報金額，不構成貪污或詐欺犯行，僅依偽造文書罪，判處有期徒刑10月，並審酌他坦承犯行，從事公職逾20年，歷年考績良好，宣告緩刑3年，期間保護管束，另需支付國庫10萬元，及提供40小時義務勞務。

    檢方不服上訴，要求改依貪瀆論處，被高雄高分院駁回，尚未定讞。

