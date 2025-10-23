擁槍自重藏槍彈後座 海巡桃園查緝隊拘提到案

海巡署、新北警方查獲黃姓男子，在他租賃車後座，查出改造槍彈，續追幕後集團及槍械來源。（記者吳仁捷翻攝）

桃園市黃姓混混擁槍自重，駕駛租賃車四處滋事，且高速行車吃上數萬元罰單，仍不歸還車輛，海巡署偵防分署接獲線情，報請新北地檢署偵辦，會同新北警方先在租賃車內查獲槍彈，循線到新竹拘提黃嫌到案，黃嫌被新北地檢起訴，持續指揮海巡，清查黃嫌涉及它案及溯源槍彈。

據了解，海巡署偵防分署桃園查緝隊接獲線報，29歲黃姓混混擁槍自重，魚肉鄉民，混跡桃園、新北等地，更以租賃車規避查緝，報請新北地檢署指揮偵辦，會同桃園巿政府警桃園、新北市警中和分局，今年七月間在新北市中和區，黃嫌租賃，被扣回的租賃車後座中間扶手內，查獲1把改造克拉克手槍、7顆子彈。

警方循線到新竹香山一間超商，逮獲外出買菸的黃嫌，依違反槍砲條例，將黃嫌移送新北地檢偵辦，案經偵查，起訴黃嫌；據了解，黃嫌交往複雜，涉及多起地方不良組合犯罪，將持續溯源，清查黃嫌涉及犯行。

