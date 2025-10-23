為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    慘了！醉男大鬧超商推倒貨架這下要賠80萬

    2025/10/23 09:33 記者湯世名／彰化報導
    阿伯酒後大鬧超商狂砸貨品，還把冰箱玻璃砸碎。（圖由民眾提供）

    阿伯酒後大鬧超商狂砸貨品，還把冰箱玻璃砸碎。（圖由民眾提供）

    超派！1名63歲男子昨天（22日）傍晚走進彰化市公園路一家超商後，突然連續推倒架上的貨品，還徒手狂砸冰櫃，現場有如砲彈炸過般狼藉，店家相勸「有話好說」，警方據報派員趕抵現場，將他帶回派出所偵訊，男子辯稱是因酒後心情不佳所致，店家清點損失後決定向男子索賠80萬元，男子得知要賠鉅款後當場嚇到酒醒，被警方依毀損罪嫌移送法辦。

    彰化警分局指出，男子昨天傍晚走進這家超商後先踹自動門，旋即開始砸店，連續推倒架上陳列的商品，食品、貨品、飲料與架子都被推倒在地，現場一片混亂；男子緊接著還推倒桌椅，冰箱、冰櫃的玻璃也慘遭砸碎，超商店員好言相勸「先生不要這樣，有話好說」，男子還將冰箱、冰櫃的玻璃砸碎，店內民眾見狀紛紛閃避。

    彰化警分局據報派員趕往現場，男子已停止砸店，被員警帶回派出所偵訊，男子辯稱是酒後心情不佳所致；超商店員則清點損失，店內陳列商品、1張桌子、4張椅子、2面冰箱玻璃門遭毀損，共計損失大約80萬元，決定要向男子求償，男子也在得知要賠償高達80萬元後嚇到酒醒；訊後被警方依毀損罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    阿伯酒後大鬧超商狂砸貨品，現場一片混亂。（圖由民眾提供）

    阿伯酒後大鬧超商狂砸貨品，現場一片混亂。（圖由民眾提供）

    阿伯酒後大鬧超商狂砸貨品，還把冰箱玻璃砸碎，現場一片狼藉。（圖由警方提供）

    阿伯酒後大鬧超商狂砸貨品，還把冰箱玻璃砸碎，現場一片狼藉。（圖由警方提供）

    超商貨品慘遭阿伯狂砸，店家清點損失80萬元。（圖由警方提供）

    超商貨品慘遭阿伯狂砸，店家清點損失80萬元。（圖由警方提供）

    超商架上的貨品慘遭阿伯推倒破壞，現場一片混亂。（圖由警方提供）

    超商架上的貨品慘遭阿伯推倒破壞，現場一片混亂。（圖由警方提供）

