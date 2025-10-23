為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中鈴蘭通、爵士音樂節熱力登場 周邊道路交通管制報你知

    2025/10/23 08:58 記者陳建志／台中報導
    「鈴蘭通散步納涼會」將於10月25日至26日登場，警方今天公布活動期間中山路、柳川東路、市府路、平等街、繼光街等路段實施封街管制。（警方提供）

    「鈴蘭通散步納涼會」將於10月25日至26日登場，警方今天公布活動期間中山路、柳川東路、市府路、平等街、繼光街等路段實施封街管制。（警方提供）

    台中市年度人氣活動「鈴蘭通散步納涼會」將於10月25日至26日於中區舉行，活動內容包含變裝遊行、音樂舞臺與文創市集等；同時，西區市民廣場「台中爵士音樂節」也進入最高潮。兩大活動熱力接棒，預期將吸引大批人潮湧入市中心。為維護交通秩序與民眾安全，台中市警局第一分局今天公布交通管制措施，提醒用路人提前規劃行程、避開封街時段，快樂出遊。

    警方表示，為配合鈴蘭通活動，10月24日至26日每天上午10點至晚間，中區中山路、柳川東路、市府路、平等街、繼光街及台灣大道一段141巷等路段將實施封街管制，禁止汽機車通行，僅開放活動車輛、救護車及持通行證的住戶通行。

    另外，「台中爵士音樂節」活動期間（10月17日至26日），平日16時及假日14時至晚間23時，公益路155巷將封閉，市民廣場前公益路段以交通錐分隔進行雙黃線管制；公益路東西向禁止車輛左轉（公車、客運除外），英才路北向亦禁止左轉。

    第一分局表示，活動期間將派遣警力及義交人員於主要路口引導改道路線，並加強周邊停車秩序及行人安全維護，呼籲民眾多利用大眾運輸、步行或騎自行車前往，減少市區塞車與尋找停車位的困擾。

    第一分局也特別提醒，駕駛人行經中區及西區時應減速慢行、停讓行人優先通行；行人亦應遵守指揮動線，切勿任意穿越車道，共同維護交通安全。

    「鈴蘭通散步納涼會」將於10月25日至26日登場，警方今天公布活動期間中山路、柳川東路、市府路、平等街、繼光街等路段實施封街管制。（警方提供）

    「鈴蘭通散步納涼會」將於10月25日至26日登場，警方今天公布活動期間中山路、柳川東路、市府路、平等街、繼光街等路段實施封街管制。（警方提供）

    「台中爵士音樂節」從10月17日至26日舉辦，警方今天公布，平日16時及假日14時至晚間23時，公益路155巷將封閉，附近也進行交通管制。（警方提供）

    「台中爵士音樂節」從10月17日至26日舉辦，警方今天公布，平日16時及假日14時至晚間23時，公益路155巷將封閉，附近也進行交通管制。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播