台中鈴蘭通、爵士音樂節熱力登場 周邊道路交通管制報你知

台中市年度人氣活動「鈴蘭通散步納涼會」將於10月25日至26日於中區舉行，活動內容包含變裝遊行、音樂舞臺與文創市集等；同時，西區市民廣場「台中爵士音樂節」也進入最高潮。兩大活動熱力接棒，預期將吸引大批人潮湧入市中心。為維護交通秩序與民眾安全，台中市警局第一分局今天公布交通管制措施，提醒用路人提前規劃行程、避開封街時段，快樂出遊。

警方表示，為配合鈴蘭通活動，10月24日至26日每天上午10點至晚間，中區中山路、柳川東路、市府路、平等街、繼光街及台灣大道一段141巷等路段將實施封街管制，禁止汽機車通行，僅開放活動車輛、救護車及持通行證的住戶通行。

另外，「台中爵士音樂節」活動期間（10月17日至26日），平日16時及假日14時至晚間23時，公益路155巷將封閉，市民廣場前公益路段以交通錐分隔進行雙黃線管制；公益路東西向禁止車輛左轉（公車、客運除外），英才路北向亦禁止左轉。

第一分局表示，活動期間將派遣警力及義交人員於主要路口引導改道路線，並加強周邊停車秩序及行人安全維護，呼籲民眾多利用大眾運輸、步行或騎自行車前往，減少市區塞車與尋找停車位的困擾。

第一分局也特別提醒，駕駛人行經中區及西區時應減速慢行、停讓行人優先通行；行人亦應遵守指揮動線，切勿任意穿越車道，共同維護交通安全。

「鈴蘭通散步納涼會」將於10月25日至26日登場，警方今天公布活動期間中山路、柳川東路、市府路、平等街、繼光街等路段實施封街管制。（警方提供）

「台中爵士音樂節」從10月17日至26日舉辦，警方今天公布，平日16時及假日14時至晚間23時，公益路155巷將封閉，附近也進行交通管制。（警方提供）

