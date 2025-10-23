假投資虛擬貨幣使詐 高雄機警攔截車手阻詐百萬

高雄警巡機警攔截車手阻詐百萬元。（圖由民眾提供）

高市新興分局員警巡邏時，發現1輛轎車違規臨停在路邊，有2男疑似交付可疑包裹，警方機警主動上前盤查，竟是車手正詐取誤信投資的被害人，當場逮捕張姓車手（30歲），成功攔詐現金100萬元。

新興分局今（23）日指出，昨下午4時許，員警黃培勛、李昆哲巡邏至新興區中東街時，發現張嫌（男、30歲）駕駛權利車違規臨停路邊，並與被害人謝姓男子交付包裹行為，員警直覺不單純，立刻上前盤查。

警方當場查獲詐欺車手面交，並於現場查扣詐欺集團不法之所得新台幣100萬元，以及涉案權利車一輛。

被害人謝男向警方表示，遭詐欺集團以「投資虛擬貨幣」為由，依指示準備交付現金100萬元予張嫌購買31000多顆虛擬貨幣（USDT），巡邏員警主動發現不法，即時查證確認此為假虛擬貨幣平台的詐欺手法。

經查張嫌為詐欺集團車手，奉上游指示前來取款，警方依法於現場宣讀權利，以現行犯將張嫌逮捕，全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

假投資虛擬貨幣詐騙，高雄警巡機警攔截車手阻詐百萬元。（圖由民眾提供）

