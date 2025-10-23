台北客家義民嘉年華10/25~~10/27交管措施看這裡

台北客家義民嘉年華活動相關交管措施。（記者劉慶侯翻攝）

「2025台北客家義民嘉年華」系列活動，將於10月25日（星期六）至10月27日（星期一）舉行，其中「迎神遶境」及「挑擔踩街」活動將對交通造成影響，台北市警察局為維持道路交通順暢，將針對行進路線部分車道實施彈性交通管制。

北市警交大隊表示，相關活動及管制為：

一、迎神遶境：

（一）道路管制時間：10月25日（星期六）8時30分至11時。

（二）路線：台北客家文化主題公園大門→右轉汀州路 3 段→左轉辛亥路1段→左轉羅斯福路3、2、1段→直行中山南路東側慢車道→右轉中正紀念堂自由廣場牌樓→抵達國家兩廳院藝文廣場（主會場）。

二、挑擔踩街：

（一）道路管制時間：10月26日（星期日）8時至11時。

（二）路線：臺北客家文化主題公園大門→右轉汀州路3段→左轉辛亥路1段→左轉羅斯福路3、2、1段→直行中山南路東側慢車道→右轉中正紀念堂自由廣場牌樓→抵達國家兩廳院藝文廣場。

三、其他配合本次活動相關交通管制措施：

（一）公車：公車配合「迎神遶境」及「挑擔踩街」活動行進路線改道通行，搭乘公車者請參考臺北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢相關資訊。

（二）管制區內停車格位：請參考北市停車管理工程處（https://pma.gov.taipei/）公告禁止停車路段，若未依規定駛離之車輛，臺北市政府警察局將逕予移置、拖吊。

北市警察局表示，活動期間避免開車行經交通管制道路，如須行經活動區域請減速慢行，並留意參與遊行民眾安全，沿線嚴禁違規停車。

警方表示，活動主會場鄰近捷運中正紀念堂站，遊行沿線鄰近捷運古亭站、台電大樓站，民眾可利用大眾運輸工具再步行至各活動會場；另各廣播電臺將隨時插播路況報導，民眾行車留意收聽，提前改道行駛避開管制區。

