為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    資源回收場電線老舊釀火災波及消防器材公司 業者判刑、賠償千萬元

    2025/10/23 08:45 記者李立法／屏東報導
    洪姓父子經營的資源回收場發生大火，廠房幾乎付之一炬。（資料照）

    洪姓父子經營的資源回收場發生大火，廠房幾乎付之一炬。（資料照）

    洪姓父子經營的資源回收場發生大火，廠房幾乎付之一炬，還波及旁邊一家消防器材公司廠房，火調單位鑑定起火原因為回收場電線老舊疏於維護致災，洪姓父子被檢方依公共危險罪起訴後，屏東地院判處父子倆各6個月徒刑，得易科罰金；遭波及的消防器材公司並提告求償，屏東地院民事庭判決洪姓父子及所屬資源收回場應連帶賠償1015萬多元。

    長治鄉一家堆置大量廢棄家電、3C產品、五金及紙箱等物品的資源回收場，2年多前發生大火，消防單位動員大批人力及消防車到場滅火，回收場幾乎燒毀，臨近的消防器材公司庫房、辦公廳舍也遭到波及，損失嚴重。

    火勢撲滅後，火調人員鑑定起火原因是回收場內電源線路老舊劣化、破損造成電流短路釀成火災；檢方偵辦後認為經營回收場的洪姓父子對場內電力設備疏於保養致災，依公共危險罪起訴。

    屏東地院採信火調結果及檢方所提事證，認為回場收沒有裝設消防安全設備，已違反消防法規，又未定期維護電力設備，以致發生災害，依觸犯失火燒燬現有人所在之建築物罪，判處洪姓父子各6個月徒刑，得易科罰金，經上訴後駁回確定。

    遭波及的消防器材公司並提告向洪姓父子求償廠房及貨物、機具設備等損失1103萬7174元；屏東地院民事庭審理後，經扣除保險公司已理賠部份，洪姓父子及所屬資源收回場應連帶賠償1015萬5970元，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播