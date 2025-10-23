想免費吃牢飯故意搶警棍 如願遭判刑

黃姓中年男有一餐沒一餐的，喝酒後想吃免費牢飯而搶警員的警棍被法辦，南投地院法官近日將他判刑3個月。（記者陳鳳麗攝）

南投縣黃姓中年男子，上月中旬晚間酒後在便利商店吵鬧，店家報警，2名派出所警員前來處理，黃男因有一餐沒一餐，想免費吃牢飯，於是搶奪2名員警的警棍，爭奪中員警還被抓傷，黃男坦承他在外生活困難才想犯法坐牢，近日被南投地院法院法官以妨害公務執行罪名判刑3月，真的要吃牢飯了。

有公共危險前科，並曾入獄服刑的黃姓男子，上月中旬晚間近9點，喝了酒就在埔里1家便利商店吵鬧，店家勸他回家休息，他仍繼續罵人，店員只好報警，2名派出所警員到場後，他心想生活困難，乾脆回去吃免費牢飯，因此見警員到場，決定「設法」讓警員送他去吃牢飯。

警員勸告他離開，他非但不聽，且逼近警員，伸手要搶警棍，兩名警員護棍過程，被他抓傷，最後制伏帶回派出所。

黃男從警詢筆錄到檢察官偵訊，都承認是在外面生活困難，想吃免費牢飯，故意搶警棍才能被關。南投地檢署檢察官以妨害公務罪嫌起訴，南投地院法官審理後，黃男仍表明想吃免費牢飯，南投地院法官審結，將他判處有期徒刑3個月，若他不易科罰金，就會如願吃牢飯。

