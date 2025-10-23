高雄女開車左轉撞直行機車 騎士濺血送醫救治

高雄女駕車轉彎撞直行機車，騎士李男人車倒車濺血，緊急送醫救治。（民眾提供）

高雄市許姓女子（33歲）昨（22日）夜22時17分，駕駛轎車行經三民區建國二路、和平一路口，欲左轉時疑未禮讓前方直行機車，擦撞李姓（20歲）騎士，李男又追撞停在路旁機車受傷送醫，詳細肇因待調查釐清。

三民一分局今（23）日指出，昨晚22時17分許接獲報案，指三民區建國二路與和平一路口發生車禍，轄區長明所立即趕往現場查處、協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

請繼續往下閱讀...

經了解，許女駕駛轎車沿建國一路東向西行駛，李男騎乘機車沿建國一路西向東直行，雙方行經至案發路口時，許女欲左轉和平一路，疑因未禮讓直行車輛，致與李男機車發生擦撞後，不慎波及另一輛停放於超商前機車，造成李男頭部及手腳擦挫傷，送往高醫包紮救治。

警方表示，2人酒測值均為0，無酒駕情事，初步肇事原因研判為許女轉彎車未禮讓直行車先行，詳細肇事責任仍待交通警察大隊進一步鑑定分析。

三民第一分局呼籲，用路人應確實遵守交通法規，車輛於轉彎時，務必禮讓直行車先行，切勿搶快，以維護行車安全。

高雄許女駕車轉彎撞直行機車 騎士濺血送醫救治。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法